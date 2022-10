DIRETTA Serie A: Cremonese-Sampdoria 0-0 | Audero para un rigore LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cremonese-Sampdoria, primo dei due posticipi dell’undicesima giornata di Serie A

Reduci dalle fatiche di Coppa Italia, protrattesi fino ai supplementari per i girigiorossi e fino ai rigori per i blucherchiati, Cremonese e Sampdoria si sfidano oggi pomeriggio allo Stadio Zini. Nel primo monday night dell’undicesima giornata, andrà in scena un altro scontro diretto per la salvezza. Fanalino di cosa con appena 3 punti conquistati, la squadra allenata da Dejan Stankovic proverà a vincere per abbandonare l’ultimo posto in classifica e lasciarlo proprio agli avversari odierni. L’allenatore serbo ritrova in difesa Murillo, rientrato dopo l’infortunio che lo aveva messo fuori causa contro la Roma.

Come gli ospiti, anche l’undici di Massimiliano Alvini va ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Il mister grigiorosso è reduce dal buon 2-2 in casa dello Spezia, ma nelle ultime settimane ha perso per infortunio Chiriches, Radu e Zanimacchia. L’ultima sfida ufficiale tra le due squadre risale al 28 gennaio del 1996 (2-0 a Marassi), mentre lo scontro diretto più recente in terra lombarda è datato 10 settembre 1995 (0-0). Calciomercato.it seguirà la partita odierna in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cremonese-Sampdoria

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Locoshvili; Sernicola, Pickel, Meitè, Ascacibar, Valeri; Okereke, Dessers. All. Alvini.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Murru; Rincon, Verre; Sabiri, Pussetto, Djuricic; Caputo. All. Stankovic.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti; Milan 26; Lazio e Atalanta 24; Roma 22; Udinese e Inter 21; Juventus 19; Torino 14; Salernitana 13; Sassuolo* 12; Empoli 11; Bologna, Fiorentina e Monza 10; Spezia 9; Lecce 8; Verona* 5; Cremonese* 4; Sampdoria* 3.

*una partita in meno