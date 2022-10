Stankovic parla chiaro: “Non mi interessa”. Messaggio all’Inter

Le parole di Dejan Stankovic dopo il primo successo nel campionato di Serie A alla guida della Sampdoria, contro la Cremonese targata Alvini

È un lunedì assai significativo per Dejan Stankovic. Il tecnico serbo ha centrato la prima vittoria in Serie A, arrivata contro la Cremonese. Merito di Omar Colley, che al minuto 78 della ripresa firma la rete decisiva e regala i tre punti ai blucerchiati. Un successo non strabiliante, ma di sicuro convincente. I liguri si sono resi protagonisti di una vera e propria prova di forza, considerando che finora non avevano mai vinto.

È uno step iniziale che, continuando a lavorare con una certa intensità, alla lunga potrebbe aiutare la Sampdoria ad uscire definitivamente dalla crisi e magari centrare la salvezza con maggior tranquillità. Durante il post gara, ai microfoni di ‘DAZN’, Stankovic ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il risultato di oggi: “È un’emozione totale. Sembra che abbiamo giocato in casa, con le tribune colme di tifosi e il settore ospiti pieno. Si è sentita la fiducia dal primo all’ultimo secondo. I ragazzi sono stati davvero spettacolari. Ora non mi interessa fare analisi, l’obbligo era vincere e abbiamo trovato il modo di prenderci i tre punti. Fattori come la voglia, il sacrificio e anche la fortuna, alla fine, ti premiano“.

CAMBI: “Se hanno dato la svolta dopo un primo tempo deludente? Non si può dire deludente, è una parola grossa. I calciatori hanno dato tutto ciò che avevano. Sbagliare è possibile, io ero alla ricerca del modo giusto di stare in campo. Cercavo di mettere i ragazzi nelle condizioni fisiche, mentali e tattiche idonee per resistere ed essere organizzati“.

Sampdoria, Stankovic: “Inter? Ora non ci penso”

YEPES E VILLAR: “Impatto buono? Io non voglio dividere nessuno. Yepes è partito alla grande, ma le risposte in generale di chi è entrato sono state positive“.

AUDERO E GABBIADINI: “Parliamo di giocatori che hanno un valore calcistico e umano importante. Audero è monumentale, è bello poter contare su uomini così forti e portieri incredibili“.

Infine, commento sulla prossima partita in programma contro l’ex Inter: “Se ci sto pensando? No. Adesso mi godo questa vittoria, poi penseremo alla prossima sfida“.