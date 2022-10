Colpaccio dal Brasile: il grande talento arriva in Serie A

Un grande colpo dal Brasile è pronto a chiudersi e potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A in futuro. La trattativa è pronta a decollare definitivamente

In questa fase del campionato di Serie A, è importante pensare al presente ma il futuro non può affatto essere ignorato, soprattutto se si tratta di calciomercato.

E l’Udinese ha fatto e fa scuola in tal senso, ormai da anni. I friulani sono uno dei club migliori se si tratta di comprare talenti e valorizzarli, prendendosi i rischi del caso, ma per poi trovarsi in casa calciatori dal grande significato tecnico ed economico. Anche in quest’occasione, i bianconeri non vogliono affatto farsi trovare impreparati, anzi sono pronti a blindare un affare che potrebbe essere molto importante per il futuro del club. La notizia arriva direttamente dal Brasile e inevitabilmente vengono in mente tutti quei talenti che man mano hanno scritto la storia della Serie A. Ma ora andiamo al solo e vediamo di chi si tratta.

L’Udinese pesca dal Brasile: il talento è pronto ad arrivare in Serie A

Secondo quanto riporta ‘Globo’, Matheus Martins è pronto a dire addio alla Fluminense appena finirà il campionato brasiliano e la destinazione sarebbe proprio l’Udinese. Nei giorni scorsi, il super talento si è messo in evidenza nella partita di cartello contro il Botafogo, ma ancor prima, i friulani hanno deciso di investire 9 milioni di euro (circa 46,8 milioni di R$), tra parte fissa e bonus, per prelevare dal club brasiliano l’attaccante di 19 anni. La trattativa è ben avviata e dovrebbe concludersi entro la fine del mese. In particolare, la Fluminense dovrebbe incassare 6 milioni di parte fissa e tre di bonus. Nella trattativa è previsto anche l’inserimento di una clausola in favore del club brasiliano per il 10% sulla futura rivendita. L’Udinese seguiva da tempo il giovane attaccante, ma bisognerà ancora decidere se il calciatore sbarcherà in Italia o nel Watford, l’altra società dei Pozzo. In ogni caso, il calciomercato aprirà nei primi giorni di gennaio e lì si concretizzerà definitivamente la trattativa.