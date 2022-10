Caos sugli spalti: partita UFFICIALMENTE sospesa

Il big match della serata è stato definitivamente interrotto per via del comportamento dei tifosi ospiti

Lancio di fumogeni e partita definitivamente interrotta. E’ successo in serata, in una partita valevole per la quattordicesima giornata.

E’ accaduto durante la super sfida tra Standard Liegi e Anderlecht allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi. Il match, che metteva di fronte la sesta e la dodicesima in classifica, è stato interrotto, in un primo momento, al 57esimo, sul risultato di 3 a 1 per i padroni di casa. Motivo dello stop – come scrive lo Standard Liegi, sul proprio profilo Twitter ufficiale – il lancio continuo di fumogeni da parte dei tifosi ospiti.

La partita è ripresa dopo dieci minuti ma è stata interrotta definitivamente poco dopo per il comportamento dei sostenitori ospiti presenti sugli spalti.