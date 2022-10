HIGHLIGHTS | Fortino biancoceleste, primo ko per Gasperini

Finisce con una vittoria della Lazio la sfida del Gewiss Stadium: gli uomini di Sarri superano l’Atalanta agganciandola in classifica

Con un gol per tempo di Zaccagni e Felipe Anderson, la Lazio espugna il Gewiss Stadium e fa conoscere all’Atalanta, per la prima volta in stagione, il sapore della sconfitta. I capitolini vincono per 2-0 a Bergamo, agganciano gli orobici in classifica e si accodano al Milan, in attesa del Napoli, impegnato in serata contro la Roma.

Prova perfetta degli uomini di Sarri, orfani di Ciro Immobile, compatti in difesa e letali in attacco. Dopo 10 minuti Zaccagni firma il vantaggio concludendo in rete un cross basso proveniente dalla destra. Per l’Atalanta il montante fa male e poche sono le chances dei bergamaschi di raggiungere il pareggio. Provedel è raramente messo alla prova, mentre soprattutto in ripartenza la Lazio da l’impressione di poter far male.

E il gol del raddoppio arriva al 52′, con Felipe Anderson che va a concludere perfettamente un’azione avviata da Marusic sulla sinistra. Nel corso della ripresa Gasperini inserisce anche Zapata, ma la ‘Dea’ non concretizza. Anzi, ad inizio di recupero perde anche Muriel per un secondo giallo. La Lazio vola così al secondo posto alle spalle di Milan e Napoli, agganciando proprio i nerazzurri.

Atalanta-Lazio 0-2

Marcatori: Zaccagni 10′, Felipe Anderson 52′.

Espulsi: Muriel (A) 90′.

CLASSIFICA:

Napoli* e Milan 26 punti; Lazio e Atalanta 24; Roma* 22; Udinese e Inter 21; Juventus 19; Torino 14; Salernitana 13; Sassuolo* 12; Empoli 11; Bologna, Fiorentina e Monza 10; Spezia 9; Lecce 8; Verona* 5; Cremonese* 4; Sampdoria* 3.

*una partita in meno