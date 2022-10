Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi 23 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 23 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Ampio spazio sulla Gazzetta dello Sport alla rocambolesca vittoria dell’Inter, che in pieno recupero conquista tre punti fondamentali sul campo della Fiorentina. ‘Roba da pazza Inter’ titola il quotidiano meneghino, con Lautaro Martinez a fare la differenza. Inzaghi: ‘Siamo in corsa’, viola contro l’arbitro. ‘Milan, come Diaz comanda’, importante successo anche del Milan, che strapazza per 4-1 il Monza di Berlusconi e Galliani. Show dello spagnolo e una notte in testa per i rossoneri. ‘Mou e Spalletti, chi sogna di più’, si riferisce la Gazzetta sul big match di stasera all’Olimpico tra Roma e Napoli.

‘Pazza Inter’ titola anche il Corriere dello Sport, dando ampio risalto al pirotecnico 4-3 della squadra di Simone Inzaghi al Franchi. Il Milan regola con un poker di reti e momentaneamente aggancia il Napoli di Kvara in testa alla classifica. ‘Roma-Napoli, notte scudetto’, ampio spazio ovviamente anche alla super sfida di questa sera all’Olimpico, con Mourinho opposto alla capolista di Spalletti. “Non sempre vince chi parte favorito”, le parole della vigilia dell’allenatore giallorosso.

Tuttosport apre invece con l’ennesimo infortunio in casa Juventus, stavolta con Paredes sfortunato protagonista: ‘Tanti guai, niente paura’, scrive il quotidiano torinese in prima pagina in vista della trasferta di Champions dei bianconeri di Allegri contro il Benfica. ‘Aiutini e follie: colpo Inter’ continua Tuttosport soffermandosi sulla vittoria sull’ultimo respiro della squadra di Inzaghi. ‘Il Milan strapazza Berlusconi’, si aggiunge stavolta sulla goleada dei campioni d’Italia al Monza. ‘Pellegri per uscire dall’incubo’, spazio anche al Torino e all’impegno dei granata contro la sorpresa Udinese.

Rassegna stampa sabato 23 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

Non si ferma il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che rifila un perentorio 3-1 al Siviglia nel match di Liga. ‘El Madrid es un trueno’, titola Marca in prima pagina. Il quotidiano madrileno sottolinea la grande prova di Vinicius e ancora una volta di Valverde. Barcellona impegnato contro l’Athletic Bilbao invece per rispondere ai ‘Blancos’. ‘Valverde examina al Barça’, titola invece Sport in vista della sfida al Camp Nou tra il Barcellona e l’Athletic. ‘Victoria de oro para el Madrid’ si aggiunge in prima pagina, sottolineando il successo del Real con la sfilata del Pallone d’Oro Benzema, ko per infortunio.