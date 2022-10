PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Lazio 0-2: Zaccagni e Felipe Anderson inarrestabili, disastro Soppy

Le pagelle e il tabellino della sfida tra Lazio e Atalanta valida per la undicesima giornata del campionato di Serie A

Troppa Lazio per questa Atalanta nel match delle 18 della undicesima giornata di Serie A. I biancocelesti dominano in lungo e in largo la partita non lasciando nulla alla ‘Dea’. La partita si apre con il gol di Zaccagni su imbucata di Pedro che gli serve un pallone solo da spingere in porta.

Nella ripresa il diagonale da fuori area di Felipe Anderson prende in contropiede Sportiello e fa 0-2. Queste le pagelle del match:

ATALANTA:

Sportiello 6- Non può nulla sui gol

Scalvini 5.5- Difficile stare dietro ai velocisti della Lazio e spesso infatti non riesce ad arginarli. Qualche pallone sbagliato anche in uscita.

Demiral 6- Forse il migliore dei suoi in difesa, anche se c’è poco di salvabile.

Okoli 5 – Costantemente in difficoltà contro l’attacco della Lazio, che lo coglie sempre di sorpresa con la sua velocità. Anche in occasione del gol tra lui e Soppy la combinano grossa. (46′ Djimsiti 6- Meglio dei compagni ma giusto perché la Lazio rallenta essendo in vantaggio).

Hateboer 5- Lascia partire Marusic perdendoselo completamente sul gol di Felipe Anderson. Le sue cavalcate sono puntualmente fermate senza patemi d’animo. Spento oggi.

De Roon 5.5- Tocca poco palla e fa il solito lavoro sporco, perdendo però molti duelli. (76′ Ederson S.V.)

Koompmeiners 5- Oggi non era il giocatore che abbiamo ammirato in Italia fino ad ora. Sbaglia una quantità indecifrabile di palloni, anche semplici, e in fase di ripiegamento è troppo molle.

Soppy 4.5- Nonostante la sua velocità non riesce mai ad impensierire Lazzari, anzi è totalmente il contrario. Non riesce a stare dietro alle avanzate biancocelesti e in occasione del gol di Zaccagni si addormenta e se lo perde. (62′ Mahele 6- Rispetto a Soppy riesce a sfruttare di più le accelerazioni in tandem con Muriel. Tenta qualche cross che non va a buon fine ma ci prova)

Pasalic 5.5- Si vede poco, tocca pochi palloni e non riesce a rendersi pericoloso con le sue incursioni perché la squadra fatica a salire. (46′ Malinovskyi 5.5- Pochi spunti e tanti palloni sbagliati. Non riesce ad inventare).

Lookman 5.5- Prova qualche accelerazione ma non riesce a rendersi particolarmente pericoloso perché la Lazio è sempre attenta dietro. (70′ Zapata 5.5- Praticamente non prende un pallone)

Muriel 5- Nel primo tempo è un fantasma, nella ripresa prova qualche spunto in solitaria ma viene puntualmente chiuso. Prende due gialli, l’ingenuità la fa simulando in area.

All. Gasperini 5- Un’Atalanta spenta, molle nei contrasti e che si distrae facilmente. Non sembra essere la squadra spesso ammirata ed elogiata. Contro le big questa squadra va in difficoltà ed è un lato da migliorare non trascurabile.

LAZIO:

Provedel 6 – Mai chiamato in causa

Lazzari 6.5- Una freccia sulla fascia destra che mette costantemente in difficoltà Soppy e la retroguardia nerazzurra. In attacco è un uomo in più e la sua velocità gli permette di recuperare subito in difesa. (77′ Hysaj S.V.)

Casale 6.5- Ottimo in chiusura e lesto a togliere la gamba quando Muriel si butta in area. L’Atalanta non fa molto ma lui è sempre concentrato.

Romagnoli 6.5- Guida la difesa biancoceleste con esperienza e ordine. La velocità e l’imprevedibilità di Muriel non lo impensieriscono.

Marusic 6.5- Ha pensato più alla fase difensiva, ma con una delle sue cavalcate serve l’assist per il gol di Felipe Anderson.

Milinkovic-Savic 6- In una Lazio praticamente perfetta il sergente è quello che si vede un po’ meno. Meno inventiva a centrocampo e pochi palloni giocati. Strano per lui.

Cataldi 6.5- Il pallone tra i suoi piedi è al sicuro e a volte si lascia andare a lanci di millimetrica precisione che lanciano gli attaccanti. Inutile il giallo prima di uscire. (70′ Basic S.V.)

Vecino 6 – Nel primo tempo spreca tanti palloni che gli vengono serviti, ma nella ripresa recupera molti palloni e aiuta in fase difensiva).

Pedro 7- Sguscia via nei più piccoli pertugi della difesa atalantina e diventa imprendibile. Assist al bacio quello per Zaccagni. (84′ Cancellieri S.V.)

Felipe Anderson 8 – Si sacrifica tantissimo per la squadra, riconquista tantissimi palloni e fa un lavoro sporco che non è solito fare. In più segna un gol pazzesco spostando palla infilando Sportiello da fuori area. On fire.

Zaccagni 8- Un giocatore devastante in questo inizio di stagione, che sta trovando continuità anche a livello realizzativo. Le sue accelerazioni sorprendono sempre la difesa avversaria. In attacco è sempre il più pericoloso. Imprendibile.

All. Sarri 7- Questa Lazio gioca in maniera perfetta ed è impressionante il ritmo che tiene in campo. I giocatori si trovano a meraviglia e in difesa la solidità è unica. Adesso i biancocelesti fanno paura anche ai piani alti.

Arbitro: Abisso 6- Buona gestione della gara senza problemi.

Atalanta-Lazio, il tabellino del match

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, de Roon (75′ Ederson), Koompmeiners, Soppy (64′ Mahele); Pasalic (46′ Malinovskyi), Lookman (71′ Zapata); Muriel. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (77′ Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (70′ Basic), Vecino; Pedro (84′ Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Arbitro: Rosario Abisso

Var: Marco Di Bello

Ammoniti: 12′ Okoli, 45′ Soppy, 58′ Muriel, 69′ Cataldi, 88′ Milinkovic-Savic

Espulsi: 90′ Muriel

Marcatori: 10′ Zaccagni, 51′ Felipe Anderson