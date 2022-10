DIRETTA Serie A, Roma-Napoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la domenica dell’undicesima giornata del campionato di Serie A col big match tra la Roma e il Napoli

Partita di altissimo livello quella che chiude la domenica dell’undicesima giornata del campionato di Serie A: la Roma ospita il Napoli, due squadre separate da quattro punti in classifica.

I giallorossi di José Mourinho sono reduci dalla vittoria di misura ottenuta sul campo della Sampdoria di Dejan Stankovic, decisiva la rete realizzata su rigore dal capitano Lorenzo Pellegrini. Quello ottenuto contro i blucerchiati è il quarto bottino pieno conquistato nelle ultime cinque partite, in mezzo solo la sconfitta interna contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Di contro, gli azzurri del grande ex Luciano Spalletti sono reduci dalla conquista dei tre punti conquistati, non senza difficoltà, al ‘Maradona’ contro il Bologna di Thiago Motta. Dieci le vittorie consecutive per i campani del presidente Aurelio De Laurentiis tra la Serie A e la Champions League. Una sfida che promette scintille. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-NAPOLI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

