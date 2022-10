DIRETTA Serie A, Atalanta-Lazio | Segui la cronaca LIVE

Sfida d’altissima classifica quella in programma alle 18 tra l’Atalanta e la Lazio, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A

Quella tra l’Atalanta e la Lazio è una partita che si preannuncia spettacolare e, viste le rispettive posizioni in classifica, importante anche ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nonostante sia valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono reduci dalla vittoria interna per 2-1 in rimonta contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, decisivi i gol di Mario Pasalic e della rivelazione Ademola Loookman. Quella contro i neroverdi è il terzo bottino pieno conquistato nelle ultime cinque partite del campionato e non hanno intenzione di perdere terreno dalla capolista Napoli di Luciano Spalletti, impegnata alle 20.45 contro la Roma di José Mourinho. Gli avversari di giornata, però, sono di tutto rispetto: i biancocelesti guidati in panchina da Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno del bomber e capitano Ciro Immobile fino alla pausa per il Mondiale in Qatar, arrivano all’appuntamento dopo il pareggio casalingo contro la sorprendente Udinese di Andrea Sottil e veleggiano a quota 21 punti in graduatoria, ad un passo dal quarto posto occupato dai ‘cugini’ giallorossi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LAZIO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, de Roon, Koompmeiners, Soppy; Pasalic, Lookman; Muriel. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: