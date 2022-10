Calciomercato Juve e Milan, rinnovo rifiutato e asta furibonda

La Serie A potrebbe accogliere un nuovo attaccante dalla Premier League: sfida tra le big per il calciatore ivoriano

Sono ormai anni che il suo nome viene accostato alla Serie A. Il suo approdo in Italia, però, non si è mai concretizzato per via dei costi troppo elevati.

Il Crystal Palace, suo club, ha sempre chiesto tanti soldi per lasciarlo andare. Anche squadre inglesi, come Arsenal e West Ham, ci hanno provato ma senza successo. Stiamo parlando di Wilfried Zaha, che anche in questo inizio di stagione sta mostrando a tutti le sue qualità.

L’attaccante classe 1992 ha iniziato bene: in dieci partite di Premier League, sono cinque i gol realizzati, oltre che un assist. L’estate 2023 potrebbe essere finalmente quella dell’addio. Il contratto dell’ivoriano, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno. Un contratto che Zaha non appare intenzionato a rinnovare. A scriverlo è il Daily Mail.

Per l’attaccante, che può giocare sia da esterno di sinistra che da punta centrale, può davvero essere la volta giusta per spiccare il volo.

Calciomercato: Roma, Milan, Juve e Inter: occhi puntati sull’attaccante

Ma attenzione al mercato italiano. La Serie A ha dimostrato, nell’ultimo periodo, di puntare molto sui parametri zero. Portare nel massimo campionato calciatori che militano all’estero continua ad avere i suoi vantaggi, grazie alle agevolazioni dovute al Decreto Crescita. Il Milan, ad esempio, è stata una delle squadre che più di altre ha puntato all’estero.

Lo scorso anno ha portato in Serie A, Olivier Giroud, questa estate è toccato a Divock Origi. Zaha, accostato ai rossoneri in passato, può tornare ad essere un’idea. Ma l’ivoriano potrebbe far comodo anche alla Roma. L’entourage del classe 1992 ha ottimi rapporti con Inter e Juventus, due ipotesi che non possono certamente essere ignorate, soprattutto quella bianconera, che può cambiare tanto in attacco. Per i nerazzurri, in realtà, l’ivoriano potrebbe avere delle difficoltà dal punto di vista tattico

E’ evidente che le italiane dovranno fare attenzione soprattutto alle inglesi. Non solo Arsenal e West Ham, come scritto in precedenza: le squadre maggiormente interessate a Zaha sono Liverpool e Chelsea, pronte anche loro al colpo a zero.