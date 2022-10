Dalla bocciatura di Xavi al Galatasaray: tris di Serie A su Demir

Demir, bocciato dal Barça e da Xavi, riparte dal Galatasaray per conquistare Serie A e Bundesliga: per lui Samp, Toro, Sassuolo, Bayer e Dortmund.

Qualcuno, visto il suo esordio con la maglia del Barça nella Liga, fresco diciottenne, gli aveva pronosticato un futuro alla Messi. Qualcun altro, scavando nelle sue qualità, lo ha accostato a Roberto Firmino. Forse Yusuf Demir ha solo bisogno di crescere calcisticamente assecondando se stesso e il suo talento, senza andare a cercare modelli.

Il 2003 austriaco con origini turche per adesso è ripartito dal Galatasaray, che lo ha comprato dal Rapid Vienna investendo 6 milioni. Ma se abbiamo parlato di Barcellona è perché il cielo Demir lo ha toccato davvero con un dito a 18 anni, quando Ronald Koeman lo fece prendere dal club austriaco in cui il ragazzo era cresciuto. Poi è arrivato Xavi sulla panchina azulgana e i piani sono cambiati. I blaugrana evitarono di fargli collezionare la decima presenza per evitare di riscattarlo. Il talento resta, se ne sono accorti in Italia e nel resto d’Europa: sono tanti i club che non hanno ancora tolto gli occhi di dosso da Demir. Iniziò a 7 anni nel First Vienna, casa sua, per arrivare a 10 nel vivaio del Rapid.

Lo hanno coccolato e cresciuto esaltando le sue qualità. Appena compiuti 16 anni arriva il primo contratto da professionista e qualche mese dopo, è il 14 dicembre 2019, l’esordio nella Bundesliga austriaca contro l’Admira Wacher: una data che lo renderà il più giovane ad aver giocato nel massimo campionato di quel Paese. In due stagioni Demir metterà insieme 32 partite e 9 gol.

Il ruolo? Da trequartista a falso nueve, le caratteristiche sono quelle: ha tecnica da vendere e mezzi balistici importanti, è mancino, verticalizza con qualità, ha fantasia e la visione di gioco gli consente anche di dettare il passaggio giusto. Dove sprezzassi ancora? Acquisendo maggiore velocità e pulendo quella tendenza a tenere la palla tra i piedi. Fatto sta che nell’estate 2021 se ne accorge il Barcellona che lo prende in prestito fissando un diritto di riscatto a 10 milioni. Koeman lo fa esordire nella Liga il 21 agosto 2021 conte l’Athletic Bilbao. Con il tecnico olandese il talento austriaco metterà insieme altri quattro scampoli di gara e l’esordio in Champions (in Austria aveva esordito e fatto gol anche in Europa League), con Xavi solo due minuti prima della bocciatura che lo riporterà al Rapid Vienna senza che il club catalano eserciti il riscatto.

Calciomercato, effetto domino Demir: Serie A in agguato

Demir torna “a casa” e il Galatasaray decide di crederci facendo anche un investimento: questo, probabilmente, nel momento più delicato per il ragazzo di origini turche. Okan Buruk gli ha dato due opportunità facendolo subentrare a Mertens che occupa la casella con il suo ruolo, quello di ispiratore delle punte. Ma attorno a Demir l’attenzione continua ad essere alta, anzi, in questa fase c’è la sensazione di poter provare a mettere in piedi una operazione anche conveniente con i turchi: la Sampdoria aveva provato seriamente a prenderlo prima del Gala, in una estate non facile per la società soriana dal punto di vista della libertà di movimento sul mercato, davvero limitatissima. Anche Torino e Sassuolo hanno messo nei radar il talentuoso ragazzo che in Germania piace a Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Ora molto dipenderà da lui e da quello che riuscirà a fare in Turchia.