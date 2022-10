Pioli nei guai: esce per infortunio, rischio Champions

Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli: lascia il campo per infortunio nel match con il Monza, può saltare la Champions

Una gara da non fallire per il Milan, quella con il Monza, e i rossoneri, nonostante le assenze e un po’ di logico turnover, hanno approcciato il derby con i brianzoli al meglio, con grande convinzione e determinazione e una prestazione all’altezza. Anche se arrivano ugualmente brutte notizie per i campioni d’Italia.

Primo tempo subito indirizzato grazie alla doppietta di Brahim Diaz, prima con un gol in percussione con conclusione da terra d’astuzia e successivamente con un gran diagonale all’angolino, con il tris nella ripresa di Origi (altro gran gol, destro violento sotto la traversa). Monza volenteroso, ma che non ha rappresentato un ostacolo particolarmente alto per il Diavolo, pur realizzando il gol della bandiera con Ranocchia su punizione (e con la complicità di Tatarusanu). Il Milan inaugura dunque al meglio il ciclo conclusivo verso la pausa per il Mondiale. In campionato, c’è da approfittare di un calendario favorevole rispetto alle altre concorrenti, impegnate in diversi scontri diretti nelle prossime settimane, per provare a mettere in cascina punti pesanti. In Champions League, le due sfide decisive con Dinamo Zagabria in trasferta e Salisburgo a San Siro, per provare a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale che manca da ben nove anni. Ma proprio in vista dei match europei, Pioli potrebbe essere alle prese con altri problemi di formazione.

Milan-Monza, tegola all’inizio del secondo tempo per Pioli: si ferma Diaz, la situazione

Proprio Brahim Diaz, il mattatore di giornata, ha riscontrato all’inizio del secondo tempo un problema fisico. Dalle prime impressioni, sembra possa trattarsi di un guaio muscolare alla coscia sinistra. Entità da valutare nelle prossime ore con esattezza, immediato il cambio, con l’ingresso di Charles De Ketelaere. Domani si saprà qualcosa in più sulle condizioni dello spagnolo, uscito dal campo parecchio dolorante e con andatura claudicante, ma la sensazione è che la sua presenza, quanto meno per la sfida di martedì contro la Dinamo Zagabria, possa essere fortemente a rischio.

AGGIORNAMENTO – La prima diagnosi per Brahim Diaz parla di contrattura al gluteo sinistro. Per i tempi di recupero occorrerà attendere i prossimi giorni ma la sua presenza in Champions è a forte rischio.