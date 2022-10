Ginocchio ko, fuori in lacrime: ora i Mondiali sono a rischio

Esce in lacrime dal big match di giornata: problema al ginocchio, ora rischia di non poter partecipare al Mondiale

La gamba che resta bloccata a terra, la fitta al ginocchio e il pensiero che va subito lì, ai Mondiali in programma tra un mese in Qatar. Intorno al sessantesimo minuti di Chelsea-Manchester United il mondo è caduto addosso a Raphael Varane.

Il difensore francese ha subito un infortunio al ginocchio destro ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Il calciatore è rimasto a lungo a terra, soccorso dallo staff medico dei ‘Red Devils’ ed è stato costretto a chiedere la sostituzione: l’ex Real Madrid ha lasciato il terreno di gioco in lacrime, visibilmente sofferente. Al suo posto è entrato Lindelof ma ora tutta l’attenzione è su ciò che diranno gli accertamenti cui si sottoporrà il francese.

Varane incrocia le dita, come Deschamps, e spera che il problema fisico non sia grave quanto è apparso immediatamente. Uno stop di più di un mese lo toglierebbe dalla lista dei convocati della rappresentativa francese, aggiungendo un altro problema al commissario tecnico transalpino.

Varane ko: la Francia ora trema

Il problema al ginocchio accusato nel secondo tempo di Chelsea-Manchester United (match terminato 1-1 con gol di Jorginho e Casemiro tutti negli ultimi minuti di gioco) potrebbe costringere Varane a saltare il Mondiale. E’ questo ciò che teme lo stesso calciatore che è uscito dal terreno di gioco in lacrime.

Il suo eventuale forfait complicherebbe ulteriormente le cose per Deschamps che in queste settimane ha già perso diverso calciatori. Da Kante a Maignan, passando per Kamara, la Francia sta facendo i conti con numerosi infortuni in vista del Qatar. Da ricordare come ci sono ancora dubbi sulla presenza di Pogba, così come sulle condizioni di Kimpembe. Una lista già lunga a cui ora si aggiunge Varane. Sperando che gli esami medici facciano tirare un sospiro di sollievo.