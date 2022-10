HIGHLIGHTS | Pazza Inter al Franchi: Mkhitaryan regala la vittoria ad Inzaghi

Finisce 3-4 a Firenze la partita tra Fiorentina ed Inter, la vittoria arriva grazie al gol di Mkhitaryan a pochi secondi dalla fine

Gol e spettacolo nell’anticipo del sabato sera al Franchi tra Fiorentina ed Inter. I nerazzurri vanno avanti di due gol dopo solo 15 minuti, ma la viola pareggia con Cabral e Ikone. Lautaro ritrova il vantaggio su rigore, Jovic pareggia al 90′, ma Mkhitaryan regala la gioia ad Inzaghi a pochi secondi dalla fine.

L’Inter parte subito fortissimo e con Barella è già in vantaggio dopo meno di due minuti. Ottima imbucata per il centrocampista che a tu per tu si presenta in area di rigore e supera Terracciano. La gara per i padroni di casa è già in salita e lo diventa ancor più al 15′ quando Lautaro sfida Martinez Quarta, entra in area e firma il raddoppio. Le cose cambiano alla mezz’ora, quando Bonaventura si avventa su un cross dalla sinistra. Dimarco interviene direttamente sul numero 5 viola e, dopo la chiamata al Var, l’arbitro Valeri assegna il rigore, che Cabral trasforma spiazzando Onana.

Nella ripresa l’Inter abbassa il suo baricentro e al 60′ Ikone trova il pari. Il sinistro del francese, che entra in area dalla destra, è imparabile per Onana e finisce sotto la traversa. I viola ritrovano quindi entusiasmo, ma il Franchi viene gelato ancora una volta da Lautaro Martinez. L’argentino scatta su passaggio di Dzeko e finisce a terra in area dopo l’uscita di Terracciano. L’arbitro inizialmente segnala il fuorigioco, ma il Var corregge e assegna rigore per l’Inter. La trasformazione dell’argentino è perfetta e gli ospiti ritornano in vantaggio. Nel finale succede di tutto. Da calcio d’angolo torre di Milenkovic per Jovic che si libera della marcatura di de Vrij e al volo batte Onana. A pochi secondi dalla fine, l’Inter trova il nuovo vantaggio. Palla lunga per Dzeko, sulla sfera si fionda Barella, che mette in mezzo dalla destra. Venuti nel tentativo di spazzare calcia addosso a Mkhitaryan che di rimpallo batte Terracciano e regala la vittoria ad Inzaghi.

Fiorentina-Inter 3-4

Marcatori: Barella (I) 2′, L. Martinez (I) 15′ e 73′, Cabral (F) 33′, Ikone (F) 60′, Jovic (F) 90′, Mkhitaryan (I) 95′.