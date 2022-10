DIRETTA Serie A, Milan-Monza 1-0: Brahim Diaz sblocca d’astuzia! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli ed il Monza di Palladino in tempo reale

Il Milan ospita il Monza a San Siro nel secondo anticipo del sabato valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Un inedito derby lombardo dal sapore speciale soprattutto per Galliani e Berlusconi, che sarà diretto da Marinelli della sezione di Tivoli.

Da una parte i rossoneri campioni d’Italia di Stefano Pioli ancora senza il portiere titolare Maignan, vanno a caccia del quarto successo di fila in campionato dopo quelli contro Empoli, Juventus e Verona per agganciare almeno momentaneamente il Napoli in testa alla classifica, in attesa della sfida dei partenopei contro la Roma di domani sera. Dall’altra i biancorossi di Raffaele Palladino, dopo l’impresa in Coppa Italia sul campo dell’Udinese ma privi dello squalificato Rovella, sognano un altro colpo in trasferta per rimettersi subito in carreggiata dopo il ko contro l’Empoli. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla Coppa Italia del 1987, quando i meneghini si imposero 2-0 con la doppietta di van Basten. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Monza

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Antov, Marí, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 26 punti; Atalanta 24; Milan 23; Roma 22; Lazio e Udinese 21; Juventus* 19; Inter 18; Salernitana* 13; Sassuolo 12; Empoli* e Torino 11; Monza 10; Fiorentina 10; Spezia* 9; Lecce 8; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria 2.

*una partita in più