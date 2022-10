DIRETTA Serie A, Juventus-Empoli | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

L’undicesima giornata del campionato di Serie A, si apre con l’anticipo del venerdì tra la Juventus e l’Empoli

Dopo la vittoria, decisamente importante, ottenuta nel derby della Mole contro il Torino nel turno precedente grazie alla rete di Dusan Vlahovic, la Juventus torna in campo e, per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, ospita l’Empoli.

I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno necessità di un filotto di vittorie per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, attualmente occupato dalla Roma e distante sei punti, l’ultimo utile per la prossima edizione della Champions League. E, soprattutto, arrivare alla decisiva sfida contro il Benfica del 25 ottobre prossimo col morale alto per cercare l’impresa allo stadio ‘da Luz’ di Lisbona per la quinta giornata della fase a gironi della Champions. Di contro, però, si troveranno gli azzurri di Paolo Zanetti in piena fiducia dopo la prima vittoria casalinga della stagione ottenuta contro una diretta concorrente per la salvezza come il Monza di Raffaele Palladino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-EMPOLI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, de Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Destro. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 26 punti; Atalanta 24; Milan 23; Roma 22; Lazio e Udinese 21; Inter 18; Juventus 16; Sassuolo 12; Empoli e Torino 11; Salernitana, Fiorentina e Monza 10; Spezia 9; Lecce 8; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria 3