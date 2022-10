La Juve non è più sola: “Testa a testa con il Napoli”

Il Napoli si sta candidando in maniera seria per la vittoria dello scudetto e ora Spalletti sfida la Juventus anche sul mercato

Ormai non ci sono più dubbi, il Napoli di Luciano Spalletti è una squadra di altissima qualità ed è una delle principali candidate alla vittoria dello scudetto. Le ambizioni dei partenopei sono giustificate dai risultati e, soprattutto, dalle prestazioni.

In questo inizio di stagione gli azzurri sono stati di gran lunga la miglior squadra della Serie A per la qualità della proposta: il primo posto in classifica è una normale conseguenza. Chi, invece, è in una posizione quasi opposta è la Juventus di Massimiliano Allegri. Il progetto di Aurelio De Laurentiis candida il Napoli anche come protagonista per i prossimi anni e la sfida con le big italiane si starebbe già spostando anche sul mercato.

Calciomercato Juventus, Zaniolo in estate | “È sfida a due col Napoli”

Protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 non sta vivendo una stagione semplice con la Roma, dove gol e prestazioni super stanno faticando ad arrivare. Con un contratto in scadenza nel 2024 e una trattativa per il rinnovo che non è ancora entrata nel vivo, le possibilità che in estate possa salutare José Mourinho sono concrete. A Zaniolo, poi, un cambio di ambiente e uno stile di gioco più adatto a lui potrebbe anche giovare. In Serie A la sfida sarebbe limitata principalmente a due società.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’: “Zaniolo è il profilo che piace di più alla dirigenza della Juventus e per riuscire ad ingaggiarlo sarebbe in corso una sfida con il Napoli“. L’esterno offensivo giallorosso, in effetti, potrebbe adattarsi molto bene alle richieste tattiche di Luciano Spalletti e potrebbe rappresentare un grande rinforzo per i partenopei. In estate, poi, sarebbe ad un solo anno dalla scadenza e il suo prezzo potrebbe scendere drasticamente e rappresentare una vera e propria occasione per molti club italiani. In questo scenario, però, escludere totalmente la possibilità che Zaniolo rinnovi con il club capitolino sarebbe un errore, così come escludere che possa decidere di andare all’estero.