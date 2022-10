TV PLAY | Juve, Allegri ancora in pericolo: “Bilancio in anticipo”

Focus sui bianconeri a Calciomercato.it in onda su Tv Play. Ecco le parole del direttore di Tuttosport Guido Vaciago

Si è parlato anche di Juventus a Calciomercato.it in onda su Tv Play. Nella diretta è intervenuto il direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago.

La vittoria nel derby col Torino, ma soprattutto le parole di Agnelli dopo il ko in Champions col Maccabi Haifa hanno spento le voci sull’esonero di Massimiliano Allegri. Ma la posizione del tecnico è tutt’altro che solida, come fa capire anche Vaciago parlando di cambiamenti importanti qualora Vlahovic e compagni non riuscissero a recuperare terreno in campionato, considerata la Champions già praticamente andata.

“La Juventus non può migliorare la sua condizione atletica da qui al Mondiale… Non c’è tempo. Però può fare gruppo e provare a sopperire in quel modo. Se non riesce a tenere il gruppo di testa a Novembre, è finita la stagione. E allora chissà che il bilancio di fine stagione non venga fatto prima, con cambiamenti importanti. Io penso che la Juventus non si possa permettere di uscire dal gruppo a Novembre. Lo sanno anche i giocatori. Lo sforzo del derby è un messaggio in tal senso. Rischiano di buttare via la stagione con anticipo”.

Vaciago ha poi parlato del ‘Golden Boy 2022’: “Ci sono tanti talenti, all’estero li fanno giocare e li mettono in Champions. Contribuiscono al movimento. Noi facciamo fatica. E’ bastato che la Juventus scommettesse su Miretti – l’italiano più votato nella classifica generale, ndr – per vederlo schizzare nella classifica”.