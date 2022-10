Firma improvvisa con la Juventus: i tifosi non gradiscono

Firma improvvisa in arrivo con la Juventus, ma i tifosi non gradiscono la scelta della società bianconera. Tutti i dettagli

Riprende la rincorsa in campionato della Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata questa sera all’Allianz Stadium contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha annunciato che Pogba e Chiesa non sono ancora pronti per il ritorno in campo. Out per infortunio anche Bremer: a guidare la difesa sarà Bonucci, escluso a sorpresa da Allegri nel delicato derby col Torino. Alla vigilia, l’allenatore ha provato a spegnere rumors ed indiscrezioni sul capitano bianconero: “È il capitano della squadra, è un giocatore di personalità. È normale che devo gestire le forze, le energie come gli altri. È un giocatore importante sia quando gioca sia quando non gioca. È un percorso generale di tutti, ha 35 anni si hanno forze diverse rispetto a 20 anni. Vale per lui come vale per tutti, quelli che raggiungono una certa età”.

“Ho la fortuna che dietro ho sei difensori e posso farli girare. In certi ruoli momentaneamente ci mancano e devo chiedere uno sforzo maggiore. Di Leo sono contento – ha chiosato Allegri – è un giocatore, un uomo responsabile. Sia che giochi sia che non giochi è un valore aggiunto per la squadra”. Oggi arrivano anche importanti novità sul rinnovo del difensore.

Calciomercato Juventus, Bonucci rinnova: la reazione dei tifosi

Leonardo Bonucci, in scadenza di contratto nel 2024, è vicino al rinnovo con i bianconeri: l’ingaggio del 35enne capitano della Juve sarà spalmato su più stagioni, prolungando così la scadenza oltre il 2024. Una notizia che non è affatto piaciuta ai tifosi. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it:

Datemi un solo motivo, un solo significato al prolungamento di Bonucci. — Mattia Melara (@MattiaMelara5) October 21, 2022

capisci che la Juventus non è più una società seria da quando:

-prendi di nuovo allegri come allenatore e fai un contratto assurdo

-non rinnovi dybala

– rinnovi bonucci e gli altri

-perdi con il Monza e l’allenatore non viene cacciato dopo altre partite perse

aggiungete voi — Miki (@micoolfilibert) October 21, 2022

Si parla di #LiveAhead e #NextGeneration e poi si propone il rinnovo a #Bonucci che è un giocatore mediocre al tramonto della carriera. Se andassero così le cose sarebbe un grande passo indietro — 🌙tic on the grass (@AlmostHeaven15) October 21, 2022