Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 20 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Inter, è tutto tuo”. La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata a Romelu Lukaku: il futuro dell’attaccante belga sarà ancora a tinte nerazzurre. Il centravanti non tornerà al Chelsea nonostante l’avvicendamento tra Tuchel e Potter, con l’Inter che allungherà di un anno il prestito. L’idea di Marotta è quella di inserire un diritto di riscatto a partire dal 2024 che permetterà ai nerazzurri di sborsare una cifra più contenuta. In attesa del ritorno in campo del bomber.

Sul ‘Corriere dello Sport’ l’apertura è invece dedicata agli infortuni di Immobile e Maignan. Salvo sorprese, il loro 2022 è già finito e si rivedranno in Serie A solo dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar. Spazio in taglio alto alla Superlega: rilancio Juve con un top manager per il progetto ancora sostenuto anche dal Real Madrid di Florentino Perez e dal Barcellona. La sfida a Ceferin prosegue.

Infine, ‘Tuttosport’ si focalizza sulla vigilia di Juventus–Empoli. I bianconeri torneranno in campo domani sera alla ricerca della seconda vittoria consecutiva. Nuovo rito pre-match: la squadra si stringerà in cerchio per compattarsi e caricarsi, in settimana un altro mini ritiro alla Continassa.

Rassegna stampa giovedì 20 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

Il principale quotidiano sportivo francese, ‘L’Equipe’, apre con il nuovo caso nel Paris Saint-Germain. Uno riguarda i sospetti di ricatto orchestrati dall’entourage del presidente Nasser Al-Khelaifi, e poi anche la campagna di cyberbullismo che sarebbe stata sponsorizzata dal PSG contro i media e i dipendenti del club. L’apertura del ‘Telegraph’ è infine dedicata al turno infrasettimanale di Premier League. Il Manchester United batte il Tottenham di Antonio Conte e si rilancia in classifica.