“Ultima missione da compiere”: Higuain di nuovo in Serie A

Si è conclusa tra le lacrime la carriera di Gonzalo Higuain che direttamente dalla MLS ha detto addio al calcio giocato. Un campione che in Italia abbiamo ammirato con Juventus, Milan e soprattutto Napoli alla corte di Sarri. Un binomio quello con l’allenatore ora alla Lazio, che qualcuno vorrebbe anche rivedere

Brutte notizie in casa Lazio dove l’attenzione è tutta concentrata sull’attacco che sarà privo di Ciro Immobile per le prossime partite. Assenza pesantissima quella del bomber biancoceleste, finito ko per un problema muscolare nel corso del primo tempo della sfida contro l’Udinese. Gli esami del centravanti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro con uno stop che verrà poi determinato nello specifico nei prossimi giorni, ma che nel complesso dovrebbe fargli saltare anche il derby.

Sarri è quindi chiamato a trovare le giuste soluzioni per rimediare al problema. Da Felipe Anderson a Pedro come falso 9, fino ad arrivare al giovane Cancellieri arrivato in estate dal Verona proprio per queste situazioni. Per caratteristiche una punta pura però non c’è nell’organico laziale come vice Immobile, motivo per cui alcuni tifosi stanno anche ‘suggerendo’ sui social il nome di Gonzalo Higuain, attaccante argentino che però ha appena concluso la propria carriera.

Calciomercato, Higuain si ritira ma i tifosi della Lazio lo ‘invocano’ come vice Immobile

Gonzalo Higuain, che con Sarri al Napoli ha fatto registrare il miglior rendimento della sua carriera, ha però appena detto addio ufficialmente al calcio giocato, disputando anche l’ultima gara in MLS con la maglia dell’Inter Miami.

Intanto sui social tra Instagram e Twitter impazza il nome del ‘Pipita’ associato a quello della Lazio come vice Immobile e nuovamente alla corte di quel Maurizio Sarri, suo autentico mentore. Ecco alcuni messaggi:

Ma non c’è modo di far svincolare #Higuain prima del 31/12 e andare a prenderlo come vice #Immobile ?!? — alf_pie (@alf_p10) October 18, 2022