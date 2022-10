ESCLUSIVO | Agente Mamardashvili: “Interesse della Juve motivazione aggiuntiva”

Osservato dalla Juventus e dai grandi club europei, Giorgi Mamardashvili sta brillando con il Valencia: intervista esclusiva al suo agente

Martedì sera sulle tribune dello stadio ‘Ramon Sanchez Pizjuan’ c’era anche un emissario della Juventus. Diversi i giocatori monitorati dagli osservatori bianconeri, ma uno in particolare ha catturato l’attenzione della società: si tratta di Giorgi Mamardashvili, il portiere del Valencia.

Georgiano e classe 2000, Mamardashvili ha catturato l’interesse di diversi grandi club europei. Tra questi, anche la Juventus, il Bayern Monaco e l’Ajax, oltre che diverse società di Premier League. Lo scorso settembre è arrivato un importante rinnovo di contratto col Valencia, che lo ha blindato inserendo anche una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Riuscire a convincere gli spagnoli a privarsi di lui non sarà un’impresa semplice e sarebbe necessaria una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Levan Seturidze, della ‘Free Foorball Agency e agente di Mamardashvili, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. Di seguito la sua intervista completa.

Con Gennaro Gattuso in panchina è arrivata la titolarità e quest’anno sono già 10 le presenze in Liga col Valencia. “Giorgi è molto contento per il suo avvio di stagione e anche per il rinnovo di contratto fino al 2027. Dopo tanto lavoro, insieme al mio partner Stefano Castagna siamo riusciti a chiudere l’accordo con il Valencia per il prolungamento di contratto. Gattuso? Ha tanta fiducia in Giorgi e, proprio per questo, lui è il portiere titolare del Valencia. Tra di loro c’è un rapporto molto buono e amichevole”. La stima del tecnico calabrese è certamente uno dei fattori più importanti di questo grande avvio di stagione.

Seturidze, agente di Mamardashvili: “Tante squadre lo osservano. Juventus? È una motivazione aggiuntiva”

Con Szczesny sempre più in là con l’età, la Juventus guarda al futuro osservando anche il colosso del Valencia. Giorgi Mamardashvili, infatti, è alto 197 centimetri e rappresenta a pieno la new-generation dei portieri. L’agente del georgiano ci ha rivelato: “Tante squadre importanti lo osservano e abbiamo riscontrato un interesse da parte loro (non solo da squadre italiane, ma anche inglesi). Per adesso il nostro obiettivo è il Valencia e lui deve fare il massimo per crescere ancora di più. Per quanto riguarda il mercato estivo del 2023, invece, possono cambiare tante cose ma per ora lui è il portiere titolare del Valencia”.

La Georgia-mania in Italia è scoppiata grazie alle esaltanti prestazioni di Kvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli, anche per questo ora la candidatura del portiere georgiano fa più ‘rumore’: effetto Kvara. Al riguardo Seturidze ci ha dichiarato: “Mamardashvili e Kvaratskhelia sono giocatori molto forti e hanno potenzialità per lasciare il segno nel mondo del calcio. Mamardashvili non è un giocatore di movimento e sappiamo quanta attenzione sia riservata alla prestazione del portiere in Italia. Soprattutto nella squadra la cui porta era presidiata da portieri come Dino Zoff e Gianluigi Buffon. L’interesse per lui è una motivazione aggiuntiva. Penso che, visti i progressi e la personalità di Giorgi, possa giocare a qualsiasi livello. Giocare in Italia è una sfida per qualsiasi portiere e penso che Mamardashvili possa lasciare il segno ovunque”. Insomma, la storia della Juventus per il ruolo parla da sola.

Sulla crescita del calcio georgiano Levan Seturidze ha aggiunto: “È importante prestare attenzione ai talenti che giocano in Georgia. Nelle loro fila c’era anche Giorgi 2 anni fa, ma oggi è già uno dei migliori portieri della Liga e alla sua età è chiaramente qualcosa di eccezionale in Europa. Di giocatori che meritano l’attenzione dei club europei, anche delle big, e che giocano nel campionato georgiano ci sono in diverse fasce d’età. Io e il mio partner Stefano Castagna stiamo lavorando in questa direzione”.

Infine, sulla possibilità di vedere nuovi talenti georgiani in Serie A, l’agente ci ha parlato di una possibile imminente novità: “Di recente, è stata espressa un’iniziativa nel parlamento della Georgia per fare in modo che i calciatori georgiani in Europa non siano più considerati giocatori extra-comunitari, ed è stato annunciato l’inizio dei lavori in questa direzione. Questo potrebbe essere un passo importante per i giocatori georgiani e per i club europei, che potranno acquistare dei talenti importanti senza spendere un sacco di soldi. Sono sicuro che questo contribuirà all’afflusso di talenti georgiani al campionato italiano”. La Georgia-mania è solo all’inizio in Serie A.