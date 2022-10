Basta con la panchina, la Juventus fiuta l’affare

Non è mai stato titolare in campionato e i suoi dubbi crescono a dismisura: la Juventus potrebbe rappresentare la svolta

Zero partite da titolare in campionato, due complessive in tutta la stagione. C’è di che preoccuparsi se quando ormai mancano meno di un mese alla pausa per i Mondiali il campo è quasi un miraggio.

Una situazione sulla quale diversi calciatori iniziano a riflettere in vista di gennaio e, di conseguenza, i club fanno lo stesso, andando alla ricerca di una possibile occasione. Lo fa anche la Juventus che nel mercato invernale qualcosa dovrà fare per rendere più omogenea e qualitativa la rosa. La prima parte di stagione per i bianconeri è stata decisamente deludente ed una mano dal mercato sarebbe particolarmente apprezzata.

Magari con risultati migliori da quelli dell’ultima campagna acquisti visto che i nuovi arrivati finora hanno dato un contributo limitato alla causa juventina (da Pogba infortunato a Di Maria). Proprio al francese è stato paragonato Ryan Gravenberch, acquisto estivo del Bayern Monaco che finora ha trovato poco spazio con Nagelsmann. Le statistiche di quest’anno inquietano lo stesso calciatore che il tecnico dei bavaresi sta impiegando con il contagocce. Appena 351 minuti complessivi giocati, mai una volta schierato titolare dall’allenatore e qualche dubbio sulla scelta fatta la scorsa estate.

Calciomercato Juventus, occhi su Gravenberch

Ed allora logico che il nome del centrocampista olandese torni di moda. La Juventus ci pensa seriamente, potendo sfruttare magari i canali preferenziali con la Pimenta, rappresentante del calciatore. La stessa che di recente ha avallato il paragone con Paul Pogba, altro suo assistito: “E’ un paragone che fanno spesso, anche se non sono lo stesso tipo di giocatore. Spero comunque che possano avere lo stesso tipo di percorso”.

Un percorso che al Bayern Monaco non sembra decollare. Lui predica calma ma intanto la troppa panchina – stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’ – inizia a stare stretta. Ed allora proprio la Juventus monitora la situazione, magari pensando alla possibilità di prenderlo in prestito a gennaio e rimandare qualsiasi discorso su un eventuale riscatto all’estate.