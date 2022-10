La Juventus lo strappa a Marotta: ingaggio da 14 milioni

L’Inter è pronta battagliare per l’ennesimo super colpo a zero, ma Marotta dovrà fare di tutto per soffiarlo alla Juve che resta avanti

L’Inter è in fase di ripresa, il doppio confronto con il Barcellona ha ridato vigore e soprattutto fiducia ai nerazzurri, che in qualche modo stanno venendo fuori da un momento complicatissimo. Inzaghi tra le sfide di Champions ha infilato due vittorie anche in campionato, contro Sassuolo e Salernitana, che magari non hanno convinto fino in fondo ma sono ossigeno puro.

Ora l’Inter è attesa dalla trasferta insidiosa con la Fiorentina, nonostante una classifica che parla addirittura di otto punti di distacco. Di certo la doppia assenza contemporanea di Lukaku e Brozovic non ha semplificato il lavoro di Inzaghi, soprattutto considerando che al belga si è aggiunto pure Correa. Fondamentalmente, invece, il croato non ha sostituti visto che Asllani è ancora acerbo e non ha proprio le stesse caratteristiche. Nulla di strano, l’importanza di ‘Epic Brozo’ non potrebbe essere rimpiazzata se non da un altro giocatore di livello internazionale. Al suo posto si sono alternati l’albanese e soprattutto Calhanoglu, con l’inserimento di Mkhitaryan mezzala. E anche sulle fasce l’Inter ha avuto pochi riferimenti, o comunque ne ha trovati strada facendo.

Calciomercato Inter, si pensa ancora a Bensebaini: duello con Juve e Simeone

Se sulla destra la gerarchia è precisa, con Dumfries prima scelta e Darmian come una sorta di titolare aggiunto, a sinistra l’Inter ha faticato di più per trovare equilibrio. Robin Gosens resta una sorta di oggetto misterioso, non fosse per la cifra spesa a gennaio dai nerazzurri e le condizioni fisiche che non sembrano ancora affidabili. E questo ovviamente a prescindere dal gol importantissimo di Barcellona. Dimarco sta attraversando un grande momento, ma il difensore italiano può servire a Inzaghi anche come terzo di difesa. La società si sta comunque guardando intorno per trovare più stabilità, ma ovviamente senza poter spendere.

Il nome che resta sempre tra i primi posti nei pensieri di Marotta – come scrivono i colleghi di ‘interlive.it’ – è quello di Ramy Bensebaini, esterno mancini del Borussia M’Gladbach che è già a quota 5 gol tra campionato e coppa. Negli ultimi mesi è stato spessissimo accostato all’Inter, alla fine è rimasto in Germania. È in scadenza 2023, per cui l’occasione è ghiottissima ma ovviamente la concorrenza è tosta da superare. Un colpo a zero di questa dimensione fa gola anche alla Juventus. I bianconeri sono in una situazione complicata sulle fasce, l’algerino sarebbe un toccasana e al momento guidano la corsa per il classe ’95 sulle concorrenti. Bensebaini potrà scegliere, anche l’Atletico Madrid può offrirgli un contratto importante: si parla di 3,5 milioni per quattro anni, per un totale di 14 milioni. L’Inter dovrà battagliare parecchio anche per soffiarlo alla Juve, ma non sarà facile.