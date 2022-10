Infortunio Lukaku, Inzaghi avvisato: è arrivato il verdetto

L’Inter resta alle prese con le assenze pesanti, ma a breve potrebbe tornare un big per Inzaghi

Per l’Inter le prossime settimane sono già un crocevia fondamentale che può decidere le sorti della stagione nerazzurra. Lo saranno perché la squadra di Inzaghi è attesa a una serie di sfide, alcune da ultima spiaggia, o da dentro o fuori se preferite. Sabato la prima partita complicata in casa della Fiorentina, a cui farà seguito quella che al momento è la gara più importante della stagione.

L’appuntamento fissato in rosso sul calendario è mercoledì 26 ottobre alle 18.45, Inter-Viktoria Plzen. Con una vittoria, i nerazzurri chiuderebbero la pratica Champions qualificandosi con una giornata d’anticipo a prescindere dal risultato del Barcellona contro il Bayern Monaco. In caso di ko blaugrana, potrebbe bastare addirittura un pareggio a Inzaghi, altrimenti tutto sarebbe rinviato all’ultimo atto in casa del Bayern martedì 1 novembre. Ma sarebbe un rischio decisamente eccessivo. Poi la sfida con la Samp e il 6 novembre il derby d’Italia contro la Juventus, prima di Bologna e infine Atalanta prima della sosta per il Mondiale. E per affrontare tutti questi appuntamenti al meglio, Inzaghi avrà una freccia in più al proprio arco. E che freccia.

Lukaku, il momento del rientro è arrivato: i tempi

Oggi infatti Romelu Lukaku ha svolto nuovi controlli per verificare lo stato dell’infortunio che lo tiene fuori da diverse settimane e valutare il suo rientro in campo. Che, inizialmente, era addirittura fissato per Inter-Roma del primo ottobre. Le sensazioni sembrano buone in vista del match di sabato con la Fiorentina, nei prossimi giorni si avranno risposte più definite e definitive. Lukaku si confronterà con il mister Inzaghi e lo staff medico, anche per stabilire quanto e soprattutto quando tornare a lavorare con il gruppo, se già domani o magari da giovedì.

In ogni caso, ad ora Lukaku potrebbe tornare tra i convocati per la sfida del ‘Franchi’, con l’obiettivo di partire magari da titolare nella partita da dentro o fuori contro il Viktoria Plzen. L’Inter non potrà riavere ancora Marcelo Brozovic, ma a centrocampo può recuperare Roberto Gagliardini, che oggi si è allenato in parte col gruppo e in parte in regime differenziato. Anche lui può tornare a disposizione per Fiorentina-Inter di sabato.