50 milioni a gennaio: Juventus, doppio colpo e sfida all’Inter

La Juventus prepara le mosse di gennaio: i bianconeri mettono sul piatto 50 milioni, doppio affare e duello con l’Inter

Testa bassa e lavorare, è il mantra in casa Juventus, dopo un avvio di stagione estremamente deludente, a cui c’è da porre rimedio iniziando già dalle prossime gare. Non si può più perdere terreno, anzi c’è da recuperare rispetto alle prime posizioni in classifica, al momento piuttosto distanti.

Il bilancio parla di dieci punti di distanza dal primo posto e di sei lunghezze da recuperare dalla quarta posizione. Con un girone di Champions League ormai compromesso e che pare difficile da rimettere in piedi. La speranza è che almeno per il campionato la vittoria con il Torino possa dare il via a una risalita e a una striscia di risultati utili. A partire da venerdì, con l’Empoli, Allegri e soci cercano delle conferme, puntando ad arrivare a metà novembre, alla pausa per il Mondiale, in una miglior posizione per tentare concretamente la rimonta nella seconda parte di stagione. Poi, sarà il momento delle scelte di mercato. La dirigenza bianconera, in questo senso, è già al lavoro per gennaio, dove si cercherà di intervenire in maniera funzionale, per restituire solidità e qualità a una squadra che in alcune zone di campo ha manifestato un netto calo rispetto agli anni precedenti.

Juventus, testa a testa con l’Inter per Pedraza e non solo: i rimedi per rafforzare gli ormeggi

In particolare, in difesa va ritrovata la compattezza di un tempo. La BBC non esiste più, è rimasto il solito Bonucci che però va incontro all’età e per ora Bremer da solo non basta. Ecco perché, come riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, si sta seguendo con attenzione Pavlovic del Salisburgo, difensore classe 2001 valutato 25 milioni ma con un ingaggio decisamente abbordabile, da 700mila euro. I bianconeri possono tentare una mossa d’anticipo per bruciare la concorrenza dei club esteri, soprattutto inglesi. E poi, per la fascia sinistra, dove Alex Sandro appare arrivato a fine ciclo, il nome che stuzzica è quello di Pedraza. Anche per lui, valutazione da 25 milioni di euro. Lo spagnolo del Villarreal è già seguito dall’Inter, può esserci il nuovo duello in vista. Anche nel suo caso, l’ingaggio (circa un milione di euro) gioca a favore di un investimento importante.