Roma prima, Inter davanti al Milan: classifica riscritta

Cambia totalmente la classifica di Serie A con la Roma in vetta e l’Inter che sorpassa il Milan: Juventus sempre fuori dall’Europa

In pochi avrebbero potuto prevedere un inizio di stagione del genere. In testa alla classifica di Serie A fino ad ora c’è il sorprendente Napoli costruito da Luciano Spalletti, che al momento sembra davvero in arrestabile. 26 i punti conquistati fino ad oggi dai partenopei, due in più dell’Atalanta e tre in più del Milan.

Al quarto posto al momento si trova invece la Roma di José Mourinho, che con 22 punti si trova davanti alla Lazio. Deludono Inter e Juventus, attualmente al settimo e ottavo posto. Questa classifica però viene completamente rivoluzionata, con tante sorprese anche in quella nuova. In testa passa la Roma, mentre l’Inter sorpassa il Milan.

Roma davanti a tutti, Inter davanti al Milan: la classifica degli ‘Expected Points’

Tutto cambia in Serie A secondo le previsioni degli ‘Expected Points‘ del campionato italiano. Infatti secondo questa speciale classifica il Napoli viene spodestato dalla testa della classifica, con la Roma in vetta a 24 punti e i partenopei secondi a 23. Al terzo posto ci sarebbe l’Inter a 21 punti, uno in più dei ‘cugini’ del Milan.

Quinto posto occupato dall’Atalanta, mentre le grandi delusioni arrivano da Lazio e Juventus. I biancocelesti infatti scenderebbero al settimo posto, dietro l’Udinese, mentre i bianconeri all’ottavo posto, proprio come ora, a pari punti con il Torino. La zona retrocessione vedrebbe invece a pari punti Monza, Sampdoria e Cremonese, con lo Spezia all’ultimo posto. Una classifica dunque totalmente differente che si basa sulle aspettative che a quanto pare le squadre non sono riuscite a rispettare in molti casi, mentre in altri, come in quello del Napoli, hanno fatto anche meglio. Da qui alla fine del campionato però la strada è ancora lunga e tutto può ovviamente cambiare. Per ora il Napoli è saldamente in testa e la Juventus è lontana dall’Europa, ma entrambe le squadre potrebbero confermare o ribaltare l’andamento già dalle prossime giornate di campionato in programma.