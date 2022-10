UFFICIALE | Manchester United sotto indagine: colpa di Ronaldo

Il Manchester United si trova sotto indagine per colpa di Cristiano Ronaldo: il comunicato ufficiale della FA che spiega l’accaduto

Il Manchester United si trova sotto indagine per ‘colpa’ di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese non vive la sua stagione migliore con le tanti voci sul suo addio e il rapporto non certo idilliaco con ten Hag.

Una situazione complicata con la quale CR7 sta facendo i conti nell’attesa dei Mondiali e di gennaio, quando potrebbero tornare di attualità tutte le trattative per un suo possibile trasferimento. Intanto però c’è il campo e anche lì le cose non è che vadano particolarmente bene. Nell’ultimo match disputato dai Red Devils Ronaldo si è visto annullare un gol tra le proteste dello United. Proteste troppo veementi a giudicare da quanto appurato dalla FA che ha diramato quest’oggi un comunicato proprio sull’accaduto.

Gol annullato a Ronaldo, United sotto indagine

Nella nota della Football Association si legge: “Il Manchester United è stato accusato di violazione della regola E20.1 della FA dopo la partita di Premier League contro il Newcastle di domenica. Si presume che il Manchester United non sia riuscito a garantire che i suoi giocatori si comportassero in modo ordinato durante il 49esimo minuto del match. Il club ha tempo fino a giovedì per rispondere”.

Ma cosa è successo? Quando Ronaldo ha rubato palla al portiere del Newcastle Pope per andare a rete, il direttore di gara Craig Pawson ha fermato tutto, spiegando che aveva fischiato una punizione. Una tesi non condivisa dai calciatori in campo che hanno circondato l’arbitro per protestare: a dire dei ‘Red Devils’, infatti, la punizione era già stata battuta con il tocco di un difensore verso il portiere. Ora toccherà alla FA stabilire le eventuali sanzioni da applicare alla squadra di ten Hag.