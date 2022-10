UFFICIALE | Operato al ginocchio, quattro mesi out: salta il Mondiale

E’ arrivato il verdetto per il centrocampista: operazione al ginocchio e quattro mesi di stop, salta il Mondiale

Il verdetto è arrivato ed è una doccia gelata. Tutti i timori sono stati confermati: il Mondiale potrà soltanto guardarlo da spettatore dopo l’intervento al ginocchio cui si è sottoposto quest’oggi.

Quattro mesi di stop e addio alla rassegna iridata con il ritorno il campo soltanto previsto soltanto nel 2023. Il Chelsea e la Francia perdono N’Golo Kante: il club inglese ha diramato poco fa un comunicato per aggiornare sulle condizioni del centrocampista, fermo ormai da mesi.

Nella nota si legge: “N’Golo Kante è stato operato per l’infortunio al tendine del ginocchio. Il centrocampista ha visitato uno specialista del reparto medico del club per valutare le opzioni per il suo percorso riabilitativo ed è stato concordato di comune accordo che N’Golo si operasse per riparare il danno”. Intervento già effettuato, come spiegato nello stesso comunicato nel quale si riportano anche i tempi di recupero: quattro mesi.

Chelsea, Kante operato: ritorno a febbraio

Un lungo stop che toglie di mezzo Kante per la squadra di Potter ma non solo: Deschamps perde uno dei pilastri del suo centrocampo per i Mondiali 2022. L’ex Leicester non ci sarà tra i convocati della Francia per il Qatar e dovrà assistere da spettatore alle partite della Nazionale transalpina, tra le favorite per la rassegna iridata.

Del resto in stagione Kante non ha quasi mai giocato. Le sue statistiche parlano di appena due apparizioni per un totale di 175 minuti. Due partite di Premier League, le prime due della stagione, prima che i problemi fisici lo fermassero e lo costringessero ad un lungo stop.

Poi, proprio quando sembrava che il ritorno in campo fosse imminente, il nuovo stop e la necessità di un intervento chirurgico. Operazione eseguita quest’oggi e tempi di recupero di quattro mesi. Addio al Mondiale quindi per Kante che, al suo ritorno in campo, dovrà convincere il Chelsea di meritare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno oppure trovare una nuova squadra per il prossimo anno con la Juventus tra i club che monitorano la situazione.