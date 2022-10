L’infortunio di Bremer non cambia i piani: cosa succede tra Bonucci e la Juventus

L’infortunio di Bremer non cambia i piani in casa bianconera: che cosa sta succedendo tra Bonucci e la Juventus. Tutti gli aggiornamenti

Dopo Monza, ha fatto ancora più rumore l’esclusione da parte di Allegri del capitano, Leonardo Bonucci, per il Derby contro il Torino.

“I fischi sono giusti. Purtroppo stiamo attraversando questo momento in cui facciamo fatica a fare tutto dopo che arriviamo al gol. Sono preoccupato, non c’è da nasconderlo. Purtroppo usciamo dalla partita troppo spesso, vuoi per un fatto mentale o per un fatto fisico, non so per quale motivo. La colpa? È di tutti quanti, non dei singoli, dell’allenatore o della società, ma di tutti quanti”. A far discutere era stata la preoccupazione condivisa da Bonucci dopo il crollo col Benfica: il difensore aveva messo tutti in discussione, senza escludere il proprio allenatore.

Allegri aveva subito cercato di spegnere il caso parlando di semplice gestione del capitano, ma la sua scelta è stata prettamente tecnica, soprattutto quella fatta col Torino affidando la difesa a tre a Gleison Bremer. Quasi un affronto visto il glorioso passato di Bonucci e della “BBC” schierata proprio a tre. Post derby, così, si è addirittura parlato di una presunta rottura tra i due e del possibile addio del capitano bianconero a gennaio. Al netto dell’infortunio di Bremer e del maggior impiego, dunque, la situazione non cambia in casa Juve.

Bonucci-Allegri, che cosa sta succedendo

Il rapporto tra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci è ormai noto, al netto di “patti di spogliatoio” e unione d’intenti per cercare di ricompattarsi ed uscire dalla crisi. Il tecnico sta infatti continuando ad escludere il capitano in match delicati, come il derby, e la fascia di capitano non basta. Tuttavia, è ad oggi difficile immaginare un clamoroso addio a gennaio in direzione Tottenham, ma la situazione resta sicuramente da monitorare anche in vista del prossimo giugno, soprattutto se la stagione della Juventus di Allegri dovesse essere ancora fallimentare. Il contratto di Bonucci è in scadenza nel giugno 2024 e il possibile addio in estate non è da escludere.