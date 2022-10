Sorpresa Scudetto e futuro da ct: Buffon esce allo scoperto

Sorpresa Scudetto e commissario tecnico dopo il ritiro: Buffon esce allo scoperto sul suo futuro e non solo. Le sue dichiarazioni

“Smettere? Non ho paura di farlo, ma a Parma sto vivendo una dimensione di libertà che non ho mai vissuto negli ultimi anni. Questa sensazione è un qualcosa di imprescindibile per uno che vive il calcio come me”.

A ‘DAZN’, Gianluigi Buffon ha allontanato nuovamente il ritiro rilanciando: “Continuo sempre a pormi degli obiettivi reali che penso di poter raggiungere anche a fronte delle prestazioni che continuo a fornire in campo ed anche al di fuori, nello spogliatoio, ad esempio, ma anche con lo staff, l’allenatore e i tifosi. Credo che questi siano dei valori che uno deve far pesare sul tavolo nel momento in cui decidere se continuare a giocare o smettere”. Il portiere ha anche svelato le sue intenzioni dopo il ritiro: “Allenatore? Allenare quotidianamente non mi fa impazzire come idea, ad oggi. Forse mi intrigherebbe maggiormente l’idea di fare il commissario tecnico di una Nazionale… Ritrovare tanti miei compagni che ora fanno gli allenatori anche in Serie B è un po’ strano, sono curioso di vedere Lele (De Rossi, ndr). Grosso e Inzaghi invece sono già usurati da anni (ride, ndr)”. L’ex Juventus si è poi espresso sul momento dei bianconeri e sulla corsa scudetto in Serie A, con un pronostico a sorpresa.

Crisi Juve, il commento di Buffon: “Ho mandato un messaggio al presidente”

Sullo Scudetto, Buffon ha dichiarato: “Quest’anno vado per… l’Atalanta. Chi vince il Mondiale? Argentina o Brasile, su questo ho più certezze”. Infine, sulla “sua” Juventus: “Ho mandato un messaggio al presidente Agnelli qualche giorno fa. Gli ho detto “so che in questi momenti i suggerimenti danno fastidio e quindi ti mando un abbraccio”. Ho visto e osservato con molta curiosità il Derby col Torino. Ho rivisto una Juve, almeno dal punto di vista dell’atteggiamento, molto combattiva e molto convincente. Credo che sia il primo passo per tornare ad occupare le posizioni che competono alla Juve”.