TV PLAY | Tutti felici e contenti: “Tanti soldi sul conto corrente”

Napoli, la rivelazione a TV PLAY che non passa assolutamente inosservato. Futuro già deciso ed obiettivo fissato.

Un Napoli che viaggia sulle ali dell’entusiasmo quello che contro il Bologna è riuscito a venire a capo di un match che per mole di occasioni costruite avrebbe potuto conoscere un risultato molto più ampio.

Gli uomini di Spalletti ormai non sono più una sorpresa. Gli Azzurri viaggiano infatti a ritmo spedito sia in campionato che in Champions League, forti di un gioco che definire tambureggiante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. I campani stanno riuscendo a trovare soluzioni offensive sempre diverse: il ventaglio di bocche da fuoco a disposizione del tecnico di Certaldo è di quelli importanti, al punto da far passare inosservato l’infortunio accusato da Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, egregiamente sostituito da Raspadori e Simeone, contro i felsinei si è rivelato preziosissimo, timbrando il goal che ha deciso la gara, permettendo alla sua squadra di strappare tre punti preziosissimi per continuare la propria rincorsa in testa alla classifica.

Calciomercato Napoli, Osimhen non ha dubbi: annuncio a TV PLAY

In merito alle voci piuttosto insistenti che in estate hanno accostato l’ex centravanti del Lille a diversi top club europei si è espresso (indirettamente) un membro dell’entourage di Osimhen – Oma Akatugba – intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale TV PLAY in onda su Twitch. Diversi i temi affrontati da Akatugba nel suo intervento:

FUTURO OSIMHEN – “Vuole vincere a Napoli e fare tutto il possibile per portare trofei al Napoli, scrivendo il suo nome nella storia degli Azzurri. Chiaramente Victor attrae i grandi club europei, come accaduto per Lavezzi o Cavani. Non ha mai manifestato l’interesse nell’andare via, neanche quando è arrivato il Manchester United: quando se ne andrà saranno tutti contenti perché ci saranno tanti soldi sul conto di De Laurentiis.

VALUTAZIONE DA 100 MILIONI – “Ho cambiato idea, ora come ora non è difficile immaginare che sia una cifra abbordabile per diversi club e che De Laurentiis possa venderlo anche a cifre maggiori.”