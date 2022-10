Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La domenica di campionato in Serie A promuove soprattutto due squadre. La ‘Gazzetta dello Sport’ celebra il successo del Milan in casa del Verona, che tiene i campioni d’Italia a contatti con Napoli e Atalanta: “La coda del Diavolo“. Gli azzurri però sono ancora in vetta alla classifica: “Napoli da 10“, come i successi consecutivi in tutte le competizioni degli uomini di Spalletti. Prova a tenere botta l’Inter, che vince ancora con Lautaro Martinez e Barella: “Inter, coppia d’oro“. “I tormenti di Paola” approfondisce il caso dei commenti razzisti su internet sulla Egonu.

Il ‘Corriere dello Sport’ esalta la capolista: “I nuovi mostri“. Il Napoli batte anche il Bologna e si conferma davanti a tutti. “Lautaro-Barella, l’Inter sa correre“: i nerazzurri di Inzaghi sono ancora distanti ma provano a non perdere contatto. “Benzema, Clasico e Pallone d’Oro” celebra la vittoria del Real Madrid con il Barcellona, nel segno del bomber francese. Mentre l’Italia dei motori esulta: “Sorpasso Bagnaia, Mondiale in tasca“, il pilota della Ducati vede il titolo iridato.

Su ‘Tuttosport’, in apertura l’intervista a Rafaela Pimenta, agente di Pogba, che si prepara a tornare in campo: “Paul è uscito dall’incubo. Trascinerà la Juve“. “Impennata Mondiale” è il titolo che celebra Bagnaia, in vantaggio nel Mondiale di MotoGP su Quartararo. Mentre nel ciclismo su pista è ancora grande Italia: “Viviani oro bis“. “Così rinasce Vlahovic“, di spalla, è l’analisi sul momento del bomber serbo, che punta a tornare competitivo.

Rassegna stampa lunedì 17 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

All’estero, la fanno da padroni i big match di ieri. In Spagna, il Clasico vede imporsi il Real Madrid sul Barcellona e ‘As’ rimarca la supremazia dei ‘Blancos’: “Aquì manda el Madrid“. In Inghilterra, invece, il Liverpool frena la corsa del Manchester City, in una gara molto tesa tra tifosi e allenatori e il ‘Mirror’ titola: “Good Kop, bad Kop“.