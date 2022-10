Tutta la verità su Mbappé: annuncio in diretta sul futuro

Tiene banco il futuro di Kylian Mbappé, arrivano le dichiarazioni in diretta del diretto interessato: la rivelazione dell’attaccante

E’ un periodo piuttosto delicato per Kylian Mbappé. L’attaccante francese è finito, di recente, nell’occhio del ciclone per quanto sarebbe emerso, da fonti di stampa, all’interno del Psg.

Rapporti difficili, si è detto, all’interno dello spogliatoio tra lui e altri big e le notizie sulla società che avrebbe cercato, in passato, di ‘screditarlo’ a mezzo social tramite l’utilizzo di profili fasulli. Cose a cui avrebbe reagito sentendosi un separato in casa e sotto attacco e chiedendo alla società l’addio a gennaio. Addirittura, secondo quanto riportato nei giorni scorsi da ‘L’Equipe’, si ventilava una possibile richiesta di rescissione del contratto per giusta causa. Scenari che hanno, inevitabilmente, infiammato la vigilia e le ore immediatamente precedenti uno dei match più attesi dell’anno in Ligue 1, ‘Le Classique’ al Parco dei Principi tra Psg e Marsiglia, entrambe in lotta per il primato.

Psg, Mbappé davanti ai microfoni smentisce tutto: “Mai chiesta la cessione”

Sfida decisa, tra l’altro, alla fine del primo tempo da un gol di Neymar, imbeccato da un assist proprio di Mbappé. Quali che siano le voci sul suo futuro, il francese continua ad avere un rendimento super: ieri non ha segnato, ma finora siamo a 12 gol in 14 gare stagionali totali. E ai microfoni, al termine della partita, ci ha tenuto a smentire le voci di questi giorni in maniera piuttosto perentoria: “Sono felice qui, non ho mai chiesto la cessione a gennaio – ha dichiarato – E’ completamente falso, non è vero che io sia arrabbiato con il club. Non capisco come mai certe cose siano uscite fuori il giorno della partita. Sono rimasto sorpreso e sconvolto come tutti. Ci sono persone che possono pensare che io c’entri qualcosa in tutto questo, ma non è così”. Caso rientrato, dunque, almeno per il momento. Mbappé sembra focalizzato sul Psg e su una stagione da vivere da protagonista. E su un Mondiale in Qatar in cui provare a confermarsi sul tetto del mondo.