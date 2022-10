DIRETTA | Pallone d’Oro: Maignan al 25esimo, 17esimo Vlahovic e 14esimo Leao – LIVE

Scopriamo insieme la classifica del premio di France Football. Caccia all’erede di Lione Messi, ultimo vincitore nel 2021

La serata tanto attesa è arrivata. Karim Benzema è pronto a interrompere l’egemonia targata Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, come fatto nel 2018 da Luka Modric.

Ancora un giocatore del Real Madrid, dunque, è pronto a conquistare il Pallone d’Oro 2022. E’ il centravanti francese il favorito assoluto alla vittoria del premio di France Football. Secondo i beni informati dovrebbe essere l’ultimo francese, a sollevare il trofeo, vale a dire, Zinedine Zidane a consegnarglielo alla cerimonia di Parigi.

Sarà un lungo pomeriggio che vivremo insieme LIVE su Calciomercato.it, nel corso del quale conosceremo la classifica dei 30 calciatori e chiaramente il vincitore del Pallone d’Oro.

18.40 – 13esimo posto per Sebastien Haller, 12esimo Riyad Mahrez, 11esimo per Song Heung-min del Tottenham.

18.30 – 14esimo posto per Rafael Leao. L’attaccante del Milan è il miglior giocatore della Serie A.

18.00 – Ecco Dusan Vlahovic! 17esimo posto per l’attaccante della Juventus, così come per Luis Diaz e Casemiro. 16esimo per Virgil van Dijk.

17.30 – 22esimo posto per Alexander-Arnold, Bernardo Silva e Phil Foden 21esimo per Harry Kane. 20esimo Cristiano Ronaldo.

17.15 – Al venticinquesimo posto troviamo ben sei calciatori, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Joao Cancelo, Christopher Nkunku, Darwin Nunez e Mike Maignan. Proprio il portiere francese del Milan è uno dei tre giocatori di Serie A, inseriti tra i finalisti. Gli altri due sono sono Dusan Vlahovic e Rafael Leao.

Pallone d’Oro 2022, la classifica in aggiornamento

11. Son Heung-min

12. Riyad Mahrez

13. Sebastien Haller

14. Rafael Leao

14. Fabinho

16. Virgil van Dijk

17. Casemiro

17. Dusan Vlahovic

17. Luis Diaz

20. Cristiano Ronaldo

21. Harry Kane

22. Bernardo Silva

22. Trent Alexander-Arnold

22. Phil Foden

25. Mike Maignan

25. Darwin Nunez

25. Christopher Nkunku

25. Joao Cancelo

25. Antonio Rüdiger

25. Joshua Kimmich