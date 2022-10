Il bomber aspetta Conte: ultimatum e doppia firma

Il futuro di Antonio Conte legato a doppio filo con quello di un bomber internazionale: prossimi mesi decisivi

Raggiunto l’obiettivo, lo scorso anno, della qualificazione in Champions League, Antonio Conte prova a essere protagonista con il Tottenham sia in campionato che in Europa. E, nonostante qualche inciampo, per il momento sta riuscendo a fare bene in questo avvio di stagione.

La vittoria contro l’Everton piazza gli ‘Spurs’ al secondo posto in classifica, a quota 23, agganciando il Manchester City, a -4 dall’Arsenal capolista, contro cui finora è arrivata l’unica sconfitta in campionato. Un successo che segue quello, in settimana, in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, vittoria che ha permesso ai londinesi di piazzarsi in testa alla classifica del girone, provando dunque a scattare verso gli ottavi di finale. Un rendimento soddisfacente, con conferme da trovare però gara dopo gara. Mercoledì, ci sarà uno snodo importante, con il confronto con il Manchester United all’Old Trafford. Saranno dunque settimane fondamentali per il prosieguo della stagione degli ‘Spurs’ e anche per il futuro a medio e lungo termine. Per quanto riguarda Conte, infatti, c’è ancora un rinnovo di contratto da discutere. La sensazione, come riferisce ‘Football Insider’, in Inghilterra, è che le negoziazioni da questo punto di vista entreranno nel vivo a partire da metà novembre, quando i tornei si interromperanno per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Una fase in cui si deciderà anche il futuro di un attaccante di grande livello.

Tottenham, Kane ‘aspetta’ Conte per il rinnovo: gli scenari

Parliamo di Harry Kane, che starebbe ‘aspettando’ di capire cosa farà Conte. Il 29enne è in scadenza di contratto con il Tottenham nel 2024. La sua conferma potrebbe essere legata a quella del tecnico. Se per Conte dovesse esserci la fumata nera, molto probabilmente il rinnovo di Kane seguirebbe la stessa sorte. Il bomber dell’Inghilterra seguirà con grande attenzione l’evolversi della situazione dal Qatar, dove proverà a confermare il titolo di capocannoniere dei Mondiali conquistato in Russia. E, magari, a trascinare la nazionale dei ‘Tre Leoni’ verso un trionfo internazionale che manca da troppo tempo.