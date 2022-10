Torna Donnarumma: l’annuncio che scuote la Serie A

Non si placano i rumors sul futuro di Gianluigi Donnarumma, nonostante il periodo positivo e una titolarità per il momento non in discussione con la maglia del Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma si è preso i pali del Paris Saint-Germain, dopo una prima stagione sotto le attese e condivisa nel ruolo da titolare con Keylor Navas.

L’ex portiere del Milan è adesso un intoccabile e titolarissimo della squadra di Galtier, che comanda la Ligue 1 e insieme al Benfica condivide il primo posto nel girone di Champions League, dov’è presente anche la Juventus. Stagione fin qui positiva anche a livello personale per l’estremo difensore dell’Italia, protagonista inoltre con la selezione del t Mancini nei recenti impegni con la maglia azzurra: “C’è il lavoro della settimana oltre alle doti. Io devo continuare così per me stesso per la mia famiglia, per chi crede in me e per l’Italia“, aveva dichiarato Donnarumma dopo il successo esterno sul campo dell’Ungheria che ha regalato le Finals di Nations League alla nostra Nazionale.

Decisivo con le sue parate a Budapest, ‘Gigio’ è diventato un insostituibile anche dello scacchiere del PSG dopo l’arrivo a parametro zero sotto la Tour Eiffel due estati fa, con le polemiche seguite al mancato rinnovo con il Milan e l’addio a parametro zero alla squadra rossonera. Tante squadre avevano cercato di accaparrarsi Donnarumma, tra le quali anche la Juventus, prima dell’accordo con il Paris-Saint-Germain che metteva sul piatto un ricco ingaggio da 12 milioni di euro netti all’anno fino al giugno 2026.

Calciomercato, l’agente di Donnarumma non chiude le porte al ritorno in Serie A

Donnarumma non ha saltato nemmeno una partita in stagione tra campionato e Champions League, collezionando in totale 15 presenze con la formazione francese. Nonostante il momento positivo a Parigi, non si placano comunque i rumors su un possibile cambio di casacca del portiere classe ’99. E, in parte, il suo agente Rafaela Pimenta non chiude del tutto a un eventuale addio al PSG di Donnarumma, lasciando una porta aperta al ritorno in Serie A: “Tornerà in Italia? Io so che a Parigi le cose vanno bene e Gigio si trova magnificamente. Ma il futuro non lo conosce nessuno“, le parole della Pimenta a ‘Tuttosport’. Dichiarazioni che sicuramente alimenteranno nuove voci sul futuro del portiere della Nazionale.