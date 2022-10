Flop e addio immediato: dalla Juventus al Milan

Tutti sotto osservazione e in discussione in casa Juventus: possibile ribaltone nel prossimo calciomercato estivo. Il Milan è alla finestra

Si è concluso col Derby della Mole il primo mini-ciclo della Juventus verso la lunga pausa per il Mondiale in Qatar. La squadra bianconera tornerà in campo venerdì sera, e successivamente ogni tre giorni, fino alla sosta: nelle prossime settimane si chiuderà il gironi di Champions che, salvo sorprese, decreterà la retrocessione dei bianconeri in Europa League.

Tra i bianconeri che più hanno deluso in questa prima parte di stagione c’è sicuramente Leandro Paredes, l’ultimo arrivato nel calciomercato estivo. “Paredes è arrivato, non aveva quasi mai giocato al PSG e si è messo subito a disposizione, ha fatto delle buone partite. Non è Paredes o un altro che dite voi, perché poi se dico un altro nome domani scrivete che quello è stato crocifisso da Allegri. Mi riferisco a Paredes perché lo ha detto lei: è un problema di tutta la squadra. Quando ci sono questi momenti si lavora da squadra. Noi dobbiamo fare una partita accorta, ordinata, con semplicità e fare un passetto alla volta. In una giornata non possiamo costruire tutto, bisogna iniziare da capo visto che siamo a 10 punti dal primo posto”. Alla vigilia del Torino, Massimiliano Allegri si è espresso così sul rendimento dell’argentino ex PSG. Il centrocampista è stato escluso dall’undici iniziale e continua ad alternarsi con Manuel Locatelli. L’ex Roma non è ancora riuscito ad imporsi e sta faticando ad accendersi come faro del centrocampo bianconero, al punto che si parla già di un possibile riscatto in bilico al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, riscatto Paredes a rischio: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, è a rischio il riscatto da parte della Juventus a fine stagione: l’obbligo, infatti, è condizionato dal raggiungimento dei quarti di finale di Champions League o dal numero totale di presenze. Se Paredes non riuscirà a convincere Allegri, dunque, potrebbe essere messo da parte per non far scattare l’obbligo di riscatto. In caso di ritorno al PSG, occhi puntati sul Milan. Il club parigino cercherebbe una nuova sistemazione per l’argentino e i rossoneri potrebbero fare un tentativo se dovesse essere sacrificato Bennacer. Staremo a vedere.