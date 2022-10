La firma è rimandata: si libera per la Juventus

Le parole del tecnico lasciano più di un dubbio. Nel suo futuro potrebbe essere il club bianconero

La Premier League non si ferma. Da domani avrà inizio l’undicesimo turno. Mercoledì sera la sfida più attesa è certamente Manchester United-Tottenham.

Antonio Conte, dunque, si presenterà all’Old Trafford per sfidare Cristiano Ronaldo. Il tecnico italiano, nel pomeriggio di oggi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i Red Devils.

Tante le domande per l’allenatore italiano, al quale è stato chiesto, anche del futuro. Questi d’altronde sono stati i giorni, in cui si è parlato tanto della possibilità che Conte continui ancora sulla panchina degli Spurs. “In questo momento, non è importante – ha risposto l’ex Inter, parlando rinnovo – La cosa più importante è prepararsi per questo periodo di partite -. Dobbiamo concentrarti su questi tre grandi match. Devo parlare con il club di questa situazione e trovare la soluzione migliore per tutti“.

Una risposta, dunque, che non dà certezze. Antonio Conte ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E’ vero, come detto, che in questi giorni si è parlato tanto di rinnovo, a cifre importanti ma allo stesso tempo non sono mancati i rumors che lo hanno riportato in Italia e più precisamente alla Juventus.

Calciomercato Juventus, futuro Conte: bianconeri vigili

Massimiliano Allegri è stato confermato da Andrea Agnelli e sabato, finalmente, la sua squadra ha rialzato la testa. E’ arrivato il successo contro il Torino, nel derby, dopo i ko contro Milan e Maccabi Haifa. Le voci sul suo futuro sono state un po’ messe da parte ma Allegri rimane sotto esame.

Il tecnico livornese, salvo clamorosi disastri, manterrà la panchina almeno fino al termine della stagione. Poi, bisognerà fare i conti con i risultati. La Juventus è partita per conquistare lo Scudetto e oggi è solamente all’ottavo posto, a 16 punti, dieci meno del Napoli, che occupa la prima posizione. Ma anche il quarto posto, che vale la Champions League, è lontano. Con la vittoria della Roma sarebbe a sei lunghezze.

Verrà monitorata la situazione di Allegri così come quella di Antonio Conte. L’ex Inter chiede davvero tanto e un rinnovo con il Tottenham non può considerarsi certo. Un tecnico come lui senza squadra potrebbe davvero stuzzicare la fantasia di Andrea Agnelli.