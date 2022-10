Verona è ancora di Tonali: vittoria col brivido per Pioli

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo il posticipo della domenica sera Verona-Milan. Tonali la decide nel finale

La domenica di Serie A si chiude con un posticipo ricchissimo di emozioni al Bentegodi tra Verona e Milan. I campioni d’Italia fanno visita ad una squadra in difficoltà e reduce da un freschissimo cambio in panchina con l’esonero di Cioffi e l’arrivo di Salvatore Bocchetti in panchina, che da calciatore peraltro ha anche vestito i colori rossoneri. La serata sembra subito in discesa per la truppa di Pioli che in avvio trova la deviazione sfortunata di Veloso su azione di Leao, prima di divorarsi poco dopo il gol del potenziale raddoppio con Giroud.

L’errore del francese rappresenta uno dei punto di svolta della gara che man mano si innesta sui binari dell’equilibrio con i padroni di casa che con Gunter trovano anche la deviazione vincente dell’1-1 che complica le cose per i campioni d’Italia.

Verona-Milan, Tonali rompe la parità: tre punti pesantissimi per Pioli

La ripresa inizia subito con un paio di chance per Hrustic e Rebic ma è la traversa di Piccoli a far tremare il Milan. Col passare dei minuti sale in cattedra anche Montipò decisivo su Theo Hernandez e Rebic, ma la resistenza veronese crolla all’81’ per merito di Tonali che si inserisce al meglio e buca la retroguardia di casa. A nulla valgono gli assalti convinti degli ospiti nel finale che ci provano in tutti i modi: i tre punti finiscono nelle tasche di Pioli.

Grande risultato per il Milan che si conferma imbattuta nel 2022 in trasferta: unica squadra, come sottolineato più volte in telecronaca dal collega Pierluigi Pardo, ancora senza sconfitte nel 2022 lontano da casa (prima di oggi lo erano anche Barcellona e Manchester City, entrambe ko).

Una nota curiosa riguarda proprio questa sottolineatura del telecronista di ‘Dazn’, finito in tendenza su Twitter proprio dopo questa frase: “Unica squadra in giro per l’Europa a non aver perso in tutto il 2022”.

Verona-Milan 1-2, il tabellino

Reti: 9′ aut. Veloso, 19′ Gunter, 81′ Tonali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze (dal 19′ st Hongla), Miguel Veloso, Depaoli; Verdi, Hrustic (dall’8′ st Piccoli); Henry (dal 19′ st Djuric). A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Cabal, Terracciano, Hongla, Praszelik, Suleman, Kallon, Djuric. Allenatore: Bocchetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic (al 16′ st Bennacer); Diaz (al 1′ st Origi), Adli (dal 16′ st Pobega), Leao (dal 38′ st Thiaw); Giroud (dal 1′ st Rebic). A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Ballo-Touré, Bakayoko, Vranckx, Messias. Allenatore: Pioli.

Ammonizioni: Magnani, Hongla, Faraoni, Hernandez

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 26 punti; Atalanta 24; Milan 23; Lazio e Udinese 21; Roma* 19; Inter 18; Juventus 16; Sassuolo 12; Empoli e Torino 11; Salernitana e Monza 10; Fiorentina* e Spezia 9; Lecce* e Bologna 7; Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria* 2.