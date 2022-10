Leeds-Arsenal sospesa e tifosi infuriati: cosa è successo

Clamoroso quanto accaduto in Premier League in Leeds-Arsenal: match durato appena ventitré secondi, cosa è accaduto

Ventitré secondi. Tanto è durata Leeds-Arsenal, sfida valida per l’undicesima giornata di Premier League.

Squadre in campo soltanto per pochi secondi poi tutto fermo tra l’incredulità dei tifosi. L’arbitro è stato costretto a interrompere il gioco per un problema al sistema di comunicazione con la sala Var e gli assistenti. Un problema che, stando a quanto annunciato dallo speaker ai sostenitori sugli spalti, è dovuto ad un’interruzione di corrente.

Le squadre hanno atteso oltre dieci minuti in campo che la situazione si sbloccasse, poi hanno fatto ritorno negli spogliatoi su richiesta del direttore di gara. Inutile dire che la decisione di bloccare la partita non è stata apprezzata dai tifosi che sugli spalti hanno mostrato tutto il loro malcontento.

Premier League, sospesa Leeds-Arsenal: cosa è accaduto

A distanza di quaranta minuti dal fischio d’inizio il match è finalmente ripreso dopo che è stato risolto il problema di corrente. Si riparte quindi praticamente dall’inizio visto che il gioco è stato interrotto dopo soltanto pochi secondi dal fischio d’inizio.

Minuti di grande clamore per l’interruzione di Leeds-Arsenal, poi la ripresa del gioco. I Gunners sono al momento primi in classifica mentre i padroni di casa vivono una situazione di profonda crisi con la vittoria che manca da agosto. Un lungo black out, ben più lungo di quello che ha portato alla sospensione dell’incontro di oggi.