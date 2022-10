Sarri avverte Lotito: “Se è cosi deve trovarsi un altro allenatore”

Maurizio Sarri amaro dopo il pareggio della Lazio contro l’Udinese all’Olimpico: “Se la situazione è questa Lotito deve trovare un altro allenatore”

È un Maurizio Sarri molto amareggiato quello che si è presentato davanti ai microfoni di ‘DAZN’ al termine di Lazio-Udinese. Oltre all’infortunio di Immobile, che rischia di incidere molto sui piani futuri del tecnico toscano, c’è un altro aspetto che lo ha fatto innervosire molto.

Prima di tutto, l’allenatore biancoceleste ha parlato dell’infortunio di Ciro Immobile e dell’impatto che ha avuto sulla squadra: “Purtroppo la partita si è messa così, a volte ci sono queste piccole difficoltà e la squadra ha provato ad andare oltre. Abbiamo giocato senza Immobile anche l’anno scorso, senza punto di riferimento e con tre attaccanti di movimento e lo abbiamo fatto anche abbastanza bene. Quando si parla di certi giocatori è difficile sostituirli senza un impatto negativo, sono giocatori troppo impattanti”. Riguardo alle possibili tempistiche, poi, ha aggiunto:”Le sensazioni lasciano il tempo che provano, facciamo passare 48 ore poi facciamo un esame strumentale e vediamo com’è la situazione”.

Sarri furioso e Lotito avvertito: “In queste condizioni non sono l’allenatore ideale”

La situazione che più ha infastidito Maurizio Sarri, però, è legata al terreno di gioco: “Noi siamo incappati anche nel peggiore avversario possibile, poi se incontri una squadra così fisica su un terreno ingiocabile il problema diventa grosso”. Le condizioni del manto erboso dell’Olimpico, infatti, sono sembrate parecchio instabili anche oggi e non hanno permesso alla Lazio di giocare nel migliore dei modi.

Il tecnico toscano utilizzato toni forti al riguardo: “Sicuramente il condizionamento è enorme. Avevamo preparato una serie di uscite da dietro e dopo il riscaldamento abbiamo abolito tutto, perché cercare di uscire con palla veloce oggi era come innescare una bomba fra i piedi ed era impossibile. Io non so cosa ha intenzione di fare il nostro presidente, ma se il terreno è questo deve prendere un altro allenatore perché io su questi terreni qui non ci so giocare. Altrimenti andremo a giocare noi da un’altra parte, perché qui non si può giocare”. Poi, un ulteriore messaggio a Lotito: “Io faccio giocare le mie squadre con 700 passaggi a terra a partita e se trovo un terreno in queste condizioni non sono l’allenatore ideale, se il terreno rimane questo devono pensare a qualcun altro”.