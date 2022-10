HIGHLIGHTS | Riecco Lautaro: Salernitana battuta, l’Inter continua a vincere

La squadra di Inzaghi continua a vincere e si sbarazza della Salernitana: Lautaro Martinez e Barella i marcatori

Un gol per tempo e la pratica Salernitana è archiviata. L’Inter continua a vincere e lo fa ritrovando le reti di Lautaro Martinez. Dopo essersi sbloccato contro il Barcellona, il ‘Toro’ ha rotto il digiuno anche in campionato con il gol che ha aperto le marcature.

Una rete fondamentale per indirizzare il match perché la squadra di Davide Nicola tiene bene il campo e non rinuncia a farsi pericolosa dalle parti di Onana. Propria in una delle incursioni granata, proteste per un contatto tra Calhanoglu e Dia. Dopo poco arriva la rete di Lautaro Martinez che fa esplodere San Siro. Gli ospiti sfiorano il pareggio con Kastanos ma all’intervallo su va sull’1-0.

Inter-Salernitana: marcatori, classifica e highlights

Nella ripresa il copione non cambia con l’Inter che prova a cercare il raddoppio e lo trova con Barella. La Salernitana reagisce alla ricerca del gol che potrebbe riaprire il match ma Onana fa buona guardia su un paio di conclusioni granata. Finisce così 2-0 con l’Inter che effettua il controsorpasso alla Juventus e conferma di essere uscito dalla crisi. Quella in cui potrebbe ricadere la Salernitana con la posizione di Nicola che traballa. A breve gli highlights di Inter-Salernitana.

INTER-SALERNITANA 2-0: 14′ Lautaro Martinez (I), 58′ Barella (I)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta 24*; Napoli 23 punti; Lazio, Udinese e Milan 20; Roma 19; Inter* 18; Juventus* 16; Sassuolo* 12; Empoli* e Torino* 11; Salernitana* e Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce e Bologna 7; Verona 5; Cremonese 3; Sampdoria 3.

* una partita in più