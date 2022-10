DIRETTA Serie A: Verona-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Verona-Milan, posticipo domenicale della decima giornata di Serie A

A cinque giorni dalla disfatta interna contro il Chelsea e dalle susseguenti polemiche arbitrali, il Milan torna in campo questa sera nella decima giornata di Serie A. Nel posticipo domenicale, la squadra rossonera dovrà vedersela contro il Verona allo stadio Bentegodi. La sfida dell’anno scorso fu quasi decisiva nella corsa scudetto, grazie al successo per 3 a 1, ma i bei ricordi non basteranno per tornare a casa con i tre punti. Ancora alle prese con l’emergenza infortuni, la squadra allenata da Stefano Pioli proverà a sfatare il tabù delle tre vittorie consecutive, mai raggiunte in questo avvio di campionato.

Classifica alla mano, la missione sembra altamente alla portata, ma l’incognita del cambio allenatore rappresenta senza dubbio un’insidia non trascurabile. Dopo aver raccolto appena 5 punti nelle prime 9 giornate, la dirigenza scaligera ha deciso di affidare la guida tecnica a Salvatore Bocchetti, un altro “figlio” della scuola Gasperini. Tra squalifiche (Ceccherini) e infortunati (Coppola, Dawidowicz, Ilic, Lazovc e Lasagna), il nuovo tecnico gialloblù ha praticamente le scelte obbligate in ogni reparto.

Gli ultimi tre scontri diretti giocati in Veneto hanno visto trionfare i rossoneri, con sei reti realizzate e appena una subita. L’ultimo successo scaligero risale al 17 dicembre del 2017, quando i padroni di casa si imposero con un netto 3-0. Calciomercato.it seguirà la sfida del Bentegodi in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Milan

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Hrustic; Henry. All. Bocchetti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Adli, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 26 punti; Atalanta 24; Lazio e Udinese 21; Milan* 20; Roma* 19; Inter 18; Juventus 16; Sassuolo 12; Empoli e Torino 11; Salernitana e Monza 10; Fiorentina* e Spezia 9; Lecce* e Bologna 7; Verona* 5; Cremonese 4; Sampdoria* 2.