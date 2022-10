La scelta di Messi è già arrivata: ora ha deciso

Lionel Messi rompe gli indugi e prende la decisione sul suo futuro: ormai non ci sono più dubbi su dove giocherà la Pulce

Cosa ne sarà di Lionel Messi? L’attaccante argentino rientra tra i calciatori in scadenza di contratto a fine stagione e, inevitabilmente, il suo futuro fa discutere.

Il Paris Saint-Germain vive una situazione particolare con il possibile addio di Mbappe e Campos e una squadra che non rende come ci si aspetterebbe. I risultati finora sorridono ancora alla formazione di Galtier, prima in Ligue 1 e Champions, ma la situazione è incandescente. In questo contesto si inserisce la situazione contrattuale di Lionel Messi che da qui a qualche mese sarà chiamato a decidere se rinnovare con il Psg oppure voltare pagina. Ritorno a Barcellona e MLS sono le due possibili destinazioni in caso di addio a Parigi per la Pulce ora però concentrata sull’imminente mondiale in Qatar.

Calciomercato Psg, Messi ha preso la decisione

Stando a quanto riportato da ‘Media Foot’, Lionel Messi avrebbe preso la decisione sul suo futuro. La scelta riguarda l’addio al Paris Saint-Germain: il fuoriclasse argentino ha intenzione di mettere fine alla sua esperienza parigina al termine della stagione.

Resta ora da capire quale sarà la prossima destinazione del numero 10 sudamericano. La stessa fonte parla dell’incertezza sulla scelta del calciatore. Le ipotesi in ballo sono Barcellona e MLS ma una decisione in questo senso arriverà probabilmente soltanto a Mondiale terminato. Ora tutta l’attenzione di Messi è rivolta al Qatar e a dimostrare di saper essere decisivo anche con l’Argentina.