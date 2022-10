‘Uragano‘ rosso, allarme Leao: ora il Milan trema sul serio

Milan, spunta una nuova big nella corsa per Rafa Leao: l’attaccante portoghese è al centro di numerose voci di mercato.

Dopo il KO tra mille polemiche patito contro il Chelsea, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo al Bentegodi di Verona nel posticipo di una giornata che potrebbe ridisegnare in maniera importante la classifica. I rossoneri vogliono continuare a tenere il passo di Napoli ed Atalanta, tenendo a debita distanza l’Inter.

Trascinata da un super Leao, i rossoneri intendono riconfermare quanto di buono fatto lo scorso anno. L’esterno portoghese anche in questo primo scorcio di stagione si sta rivelando assolutamente devastante. Con all’attivo 4 reti e 7 assist, il classe ’99 è l’autentica punta di diamante di uno scacchiere tattico che non può più prescindere dagli strappi del funambolico lusitano, in grado di creare in maniera costante la superiorità numerica grazie ad uno strapotere tecnico e fisico. Non è un caso che il Milan stia provando ad accelerare le operazioni per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024, che in un modo sta catalizzando le attenzioni mediatiche in casa rossonera.

Calciomercato Milan, anche lo United monitora Leao

Quanto rilasciato da Paolo Maldini a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Chelsea sono le parole che incarnano la volontà di tutto l’ambiente Milan. L’obiettivo dei rossoneri è trovare la quadra per il prolungamento di Leao in tempi relativamente brevi, per evitare di trascinare la situazione troppo a lungo. Il profilo del fuoriclasse portoghese, infatti, è entrato nel mirino di diversi club inglesi. Oltre al Chelsea, che ha effettuato sondaggi esplorativi già la scorsa estate e potrebbe ritornare alla carica, anche lo United avrebbe cominciato a sondare il terreno per Leao.

A riferirlo è il Sunday Mirror, che svela come i “Red Devils” vogliano rimpolpare il proprio reparto offensivo con un innesto di qualità. Dopo aver messo le mani su Antony, lo United sarebbe stuzzicato all’idea di acquistare un altro talento di prospettiva, in grado di fare la differenza già nell’immediato. Al momento, però, lo United non si sarebbe reso ancora protagonista di offerte concrete per il Milan: si tratta però di una traccia anche andrà monitorata con estrema attenzione.