Due “colpi” e una scommessa rimandata: l’Inter muove il mercato

Milan Skriniar, Pasquale Mazzocchi, Robin Gosens: tre giocatori e tre destini in questo Inter-Salernitana che potrebbero intrecciarsi: le ultimissime notizie di calciomercato

Inter impegnata oggi nel lunch match contro la Salernitana di Davide Nicola in occasione della decima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dall’impresa del Camp Nou contro il Barcellona di Xavi, devono trovare continuità nel campionato italiano di Serie A e, per farlo, Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi a tutti i suoi fedelissimi nel delicato match di San Siro. In primis, Milan Skriniar. Il difensore centrale slovacco, vista la presenza in porta di Onana, viene confermato capitano dall’ex allenatore della Lazio e quella fascia al braccio potrebbe valere tanto anche in sede di calciomercato. L’ex Sampdoria è infatti in scadenza di contratto con l’Inter pronta, nei prossimi giorni, a vedersi con l’entourage del giocatore per avanzare una proposta simile a quella accettata da altri top della rosa nerazzurra come Lautaro, Brozovic e Barella. L’offerta dovrebbe aggirarsi sui 6 milioni di euro a stagione, decisamente inferiore a quelle che saranno le proposte provenienti dall’estero con PSG e Chelsea in pole per l’assalto a Skriniar e disposte a mettere sul piatto anche 8 milioni di euro a stagione. Lo slovacco è un leader tecnico ed emotivo della squadra di Inzaghi, basti pensare alle indicazioni che è sempre disposto a dare durante il match, mentre in un club estero come PSG o Chelsea non avrebbe questo ruolo di spicco.

Calciomercato Inter, non solo Skriniar: intreccio Gosens-Mazzocchi

Alla vigilia della gara odierna con la Salernitana, molti in casa Inter si aspettavano una discesa in campo dal primo minuto di Robin Gosens dopo la rete siglata in casa del Barcellona mercoledì sera. Invece, a prendersi il posto da titolare è stato ancora una volta Federico Dimarco. Una scommessa rimandata per Simone Inzaghi che potrà osservare da vicino anche le gesta di un giocatore da tempo nei radar dell’Inter. Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi.

La stella della Salernitana di Nicola è un obiettivo dei nerazzurri che stanno cercando qualità e garanzie sull’out di sinistra, forse già per gennaio, ma tutto dipenderà dalla decisione che verrà presa circa il futuro di Gosens.