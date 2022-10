Juventus senza pace: l’infortunio scatena i fischi

Tegola per Allegri in Torino-Juventus: il tecnico bianconero costretto al cambio ad inizio ripresa, quanti fischi

Non c’è pace per la Juventus. Al periodo nero per i risultati, si aggiungono anche gli infortuni a raffica. Così Massimiliano Allegri, che ha già perso Di Maria, deve fare i conti con un altro ko durante la ripresa del derby con il Torino.

Quando il secondo tempo era iniziato neanche da cinque minuti, il tecnico bianconero ha dovuto effettuare la prima sostituzione del match: fuori Bremer, fischiatissimo dai suoi ex tifosi, dentro Leonardo Bonucci. E’ stato lo stesso brasiliano a chiedere il cambio dopo aver sentito pizzicare dietro la coscia.

L’ex granata si tratta di un problema al flessore sinistro che sarà valutato nei prossimi giorni. La speranza, ovviamente, è che sia riuscito a fermarsi in tempo, potendo così tornare in campo rapidamente. Per i tempi di recupero però occorrerà attendere l’esito degli accertamenti.

Torino-Juventus, infortunio per Bremer

Dopo aver sentito pizzicare la coscia, Bremer ha provato anche a restare in campo senza però riuscirci. Per lui il cambio è stato obbligato con Allegri che ha mandato in campo Bonucci, il grande escluso dalla formazione titolare.

Al momento della sostituzione, grandi fischi dagli spalti per Bremer. Come è noto, il difensore brasiliano in estate ha lasciato il Torino per trasferirsi alla Juventus. Un ‘tradimento’ che in casa granata non hanno digerito e la reazione del ‘Grande Torino’ lo ha testimoniato in maniera evidente.

Tornando all’infortunio, Bremer è apparso non molto dolorante in panchina ma bisognerà valutare l’entità del problema muscolare subito.