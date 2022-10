Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 15 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con le ultime indiscrezioni di mercato su Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter finisce nuovamente nel mirino dei top club: “Lautaro fa gola: assalto di Psg e United, ma lui dice no“. In alto, “Brivido derby“: è il giorno della stracittadina della Mole tra Torino e Juventus, gara delicatissima per entrambe. Di spalla, a sinistra, “Mese verità per Milan e Napoli“, con il punto sul calendario di quelle che forse al momento sono le due principali candidate allo scudetto. A destra, “Top Ganna“: nuova impresa del ciclista azzurro con l’oro mondiale nell’inseguimento.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con il derby di Torino e con gli esiti che potrebbero derivarne per il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: “Max, derby finale“. In basso, il confronto tra i giocatori in questo momento più decisivi del campionato: “Kvara-Leao, l’Italia si divide“. Titolo poi sulle scelte di formazione dell’Inter contro la Salernitana, con Inzaghi che pensa a una novità: “Nuovo Gosens, Inzaghi ci prova“. E c’è spazio per la polemica di Mourinho, allenatore della Roma, sulla formula dell’Europa League: “Sono in arrivo squali falliti“.

‘Tuttosport’ apre, come è logico che sia oggi, con il titolo a tutta pagina sul match cittadino tra Torino e Juventus: “Derby da paura“, sia i granata che i bianconeri si giocano moltissimo. “Ganna da leggenda” è il titolo che celebra la nuova medaglia del fenomeno azzurro su due ruote, mentre “Le ansie di Lautaro: 10 milioni di grane” apre una retrospettiva su ciò che ha condizionato l’argentino nell’ultimo periodo.

Rassegna stampa sabato 15 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

In Spagna, ‘Sport’ apre con “Fichajes en enero“: il punto sulle mosse di mercato del Barcellona a gennaio dopo le dichiarazioni del presidente Laporta. Il ‘Mirror’ invece si concentra sulle dichiarazioni di Klopp alla vigilia di Liverpool-Manchester City, per infiammare l’ambiente sulla concorrenza impossibile della squadra di Guardiola, supportata da un impero petrolifero: “SpOil Sports”.