“Ecco perché ha chiesto di uscire”: annuncio in diretta su Berardi

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato nel post gara della sconfitta contro l’Atalanta, ma soprattutto delle condizioni di Berardi

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha commentato la sfida persa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e dato novità sulle condizioni di Domenico Berardi, rientrante durante la gara, ma vittima di una ricaduta muscolare, la stessa zona dell’infortunio patito con il Milan, e costretto alla sostituzione nonostante fosse subentrato nella ripresa.

PARTITA – “Abbiamo deciso di lasciar loro i primi dieci metri oltre il limite dell’area. Se li vai a prendere calciano, noi siamo meno fisici, invece siamo andati in vantaggio, per me abbiamo fatto un’ottima prestazione, poi parliamo di un risultato negativo, ma non meritato, anche perché davanti avevamo un’Atalanta forte”.

BERARDI – “Realmente credo che si sia fermato subito perché non si è sentito tranquillo e ha chiesto di uscire. E’ troppo presto per dire cosa sia successo, mi sento ottimista, sembra così. Non potrei mai toglierlo dopo averlo inserito a gara in corso. Durante la gara ci sono tante cose alle quali pensare, quindi preferirei parlare di altro”.

Atalanta-Sassuolo, non solo Berardi: le parole di Dionisi

PINAMONTI – “E’ normale che un attaccante voglia far gol. Il maggior assist man della squadra è Berardi, non ce l’abbiamo e di conseguenza è difficile per gli attaccanti. Con il rientro di diversi giocatori ci saranno più occasioni, Domenico in settimana si è allenato e nelle partitelle lo ha mandato spesso in porta. Più si pensa ad una cosa più magari non viene, dobbiamo solo continuare a fare prestazioni e mettere in condizioni gli attaccanti di finalizzare”.

MOMENTI DECISIVI – “Il primo gol mi ha fatto arrabbiare, a fine primo tempo devi dire altre cose in questo modo, è nato da una rimessa battuta veloce, avevamo appena segnato, peccato. Cerchiamo la prestazione poi l’ultimo minuto del primo tempo e il primo del secondo hanno determinato il risultato, se avessimo chiuso la prima frazione in vantaggio sarebbe stata un’altra gara, dobbiamo migliorare perché non si può perdere di attenzione”.

D’ANDREA – “E’ un ragazzo giovane, ha delle qualità, non ha fisicità, soprattutto è intelligente, lui ha fatto una gara giusta anche a Torino, diamogli il tempo di crescere, è un giocatore che potrebbe avere un buon futuro”.